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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов назвал причину, по которой Акинфеев завершил карьеру в сборной

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил причины, по которым голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение завершить международную карьеру.

    Сегодня 32-летний вратарь объявил о прекращении выступлений за национальную команду.

    «Вчера встречались с Игорем. Перед прошлым сбором он летал в Германию, проверил свое колено. И у медиков были пожелания, раз колено так себя ведет… Ну и он принял решение сконцентрироваться на клубе. Мы долго вчера обсуждали какие-то нюансы, но на сегодня есть такая вот ситуация, которую надо принять.

    Каково мое личное отношение к ситуации? За тот период, что мы в сборной, многие футболисты уже приняли то или иное решение. Жизнь идет, все меняется.

    Может ли повториться ситуация, как с Игнашевичем, который возобновил карьеру в сборной ради чемпионата мира-2018? Невозможно думать, что будет через год, месяц или день. Давайте, отпустим ситуацию и примем ее такой. Во всяком случае, мы эту тему не обсуждали. Говорите, Акинфеев еще молод? Мы же говорим про его состояние здоровья», – сказал Черчесов.

    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

    Источник: Sport24

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    01.10.2018 17:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 15:35

      Что бы не искушать судьбу. Правильно сделал.

      2
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      Рейтинг: +701

      Хведя 2 октября 2018, 08:01

      Игорь не захотел судьбы Буффона, когда после взлета пришло падение. И ушел на взлете. Умно сделал.

      2
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 1 октября 2018, 21:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конкуренции испугался. Может и правильно- вовремя уйти, тоже поступок.

      -6
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > sochi-2013 2 октября 2018, 18:12

      Минусики, из-за Акинфеева, в сборную брали средненьких вторых и третьих вратарей, так как при наличии конкурентов он начинал дергаться и ловить пенки. Сейчас Лунева не взять нельзя, и кого Черчесов поставит в ворота- вопрос.

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 1 октября 2018, 19:14

      С причиной понятно.
      А кто в РФС решает вопрос о прощальном матче ,сопернике?
      Ну не с Таджикистаном же провожать....

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 октября 2018, 19:05

      Здоровье конечно важней

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 1 октября 2018, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Просто в сборной ему уже ничё не светит, а в клубе ещё можно постараться, так что всё вполне прагматично.Рыба ищет где глубже......

      -8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 октября 2018, 17:46

      Вот Черчесов врет, колену все равно должно быть опасно, что в
      составе сборной, что в составе ЦСКА, а на самом деле Игорь не
      хочет больше выступать под руководством С.Черчесова.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 октября 2018, 17:39

      Так и сразу было понятно,32 года пик вратарской карьеры,а может даже и ближе к середине только,вспомнить только Питера Шилтона...Радуй нас Игорь хоть за ЦСКА и то будем рады и дети на тебя равняются...Здоровья и теперь спокойствия,хотя бы на одном фронте...

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