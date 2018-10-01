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  • Черчесов назвал причину, по которой Акинфеев завершил карьеру в сборной

Черчесов назвал причину, по которой Акинфеев завершил карьеру в сборной

1 октября 2018, 17:20
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил причины, по которым голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение завершить международную карьеру.

Сегодня 32-летний вратарь объявил о прекращении выступлений за национальную команду.

«Вчера встречались с Игорем. Перед прошлым сбором он летал в Германию, проверил свое колено. И у медиков были пожелания, раз колено так себя ведет… Ну и он принял решение сконцентрироваться на клубе. Мы долго вчера обсуждали какие-то нюансы, но на сегодня есть такая вот ситуация, которую надо принять.

Каково мое личное отношение к ситуации? За тот период, что мы в сборной, многие футболисты уже приняли то или иное решение. Жизнь идет, все меняется.

Может ли повториться ситуация, как с Игнашевичем, который возобновил карьеру в сборной ради чемпионата мира-2018? Невозможно думать, что будет через год, месяц или день. Давайте, отпустим ситуацию и примем ее такой. Во всяком случае, мы эту тему не обсуждали. Говорите, Акинфеев еще молод? Мы же говорим про его состояние здоровья», – сказал Черчесов.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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KOLBIS
1538404778
Так и сразу было понятно,32 года пик вратарской карьеры,а может даже и ближе к середине только,вспомнить только Питера Шилтона...Радуй нас Игорь хоть за ЦСКА и то будем рады и дети на тебя равняются...Здоровья и теперь спокойствия,хотя бы на одном фронте...
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vladimir-7
1538405168
Вот Черчесов врет, колену все равно должно быть опасно, что в составе сборной, что в составе ЦСКА, а на самом деле Игорь не хочет больше выступать под руководством С.Черчесова.
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monser08
1538407683
Просто в сборной ему уже ничё не светит, а в клубе ещё можно постараться, так что всё вполне прагматично.Рыба ищет где глубже......
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ЮЗИК
1538409911
Здоровье конечно важней
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alex1951
1538410465
С причиной понятно. А кто в РФС решает вопрос о прощальном матче ,сопернике? Ну не с Таджикистаном же провожать....
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sochi-2013
1538419289
Конкуренции испугался. Может и правильно- вовремя уйти, тоже поступок.
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Хведя
1538456487
Игорь не захотел судьбы Буффона, когда после взлета пришло падение. И ушел на взлете. Умно сделал.
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zigbert
1538483749
Что бы не искушать судьбу. Правильно сделал.
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