Черчесов назвал причину, по которой Акинфеев завершил карьеру в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил причины, по которым голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение завершить международную карьеру.

Сегодня 32-летний вратарь объявил о прекращении выступлений за национальную команду.

«Вчера встречались с Игорем. Перед прошлым сбором он летал в Германию, проверил свое колено. И у медиков были пожелания, раз колено так себя ведет… Ну и он принял решение сконцентрироваться на клубе. Мы долго вчера обсуждали какие-то нюансы, но на сегодня есть такая вот ситуация, которую надо принять.

Каково мое личное отношение к ситуации? За тот период, что мы в сборной, многие футболисты уже приняли то или иное решение. Жизнь идет, все меняется.

Может ли повториться ситуация, как с Игнашевичем, который возобновил карьеру в сборной ради чемпионата мира-2018? Невозможно думать, что будет через год, месяц или день. Давайте, отпустим ситуацию и примем ее такой. Во всяком случае, мы эту тему не обсуждали. Говорите, Акинфеев еще молод? Мы же говорим про его состояние здоровья», – сказал Черчесов.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет