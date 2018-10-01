Гончаренко: «ЦСКА пойдет на пользу то, что Акинфеев завершил карьеру в сборной России»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что уход из сборной России голкипера Игоря Акинфеева пойдет армейцам на пользу.

Сегодня 32-летний вратарь объявил о том, что завершает выступления за национальную команду.

«Мы с Игорем говорили на эту тему. Он немного раньше меня предупредил об этом решении. Не вправе давать советы, это его выбор.

Как болельщику мне жаль, что он больше не поможет сборной. Как главный тренер ЦСКА считаю, что нам это пойдет на пользу», – сказал Гончаренко.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет