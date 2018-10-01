«Спартак» впервые при Каррере проиграл два домашних матча РПЛ подряд

В прошедшее воскресенье состоялся матч девятого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра завершилась со счетом 0:1.

Столичная команда впервые при главном тренере Массимо Каррере проиграла два домашних матча подряд. В седьмом туре красно-белые уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

В предыдущий раз такое случалось со «Спартаком» в 2015 году. Тогда команда под управлением Дмитрия Аленичева уступила «Локомотиву» (1:2) и «Уралу» (0:1).

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?