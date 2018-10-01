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    Какой вы футболист?

    «Спартак» впервые при Каррере проиграл два домашних матча РПЛ подряд

    В прошедшее воскресенье состоялся матч девятого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра завершилась со счетом 0:1.

    Столичная команда впервые при главном тренере Массимо Каррере проиграла два домашних матча подряд. В седьмом туре красно-белые уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

    В предыдущий раз такое случалось со «Спартаком» в 2015 году. Тогда команда под управлением Дмитрия Аленичева уступила «Локомотиву» (1:2) и «Уралу» (0:1).

    Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2018 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 октября 2018, 08:35

      С такой игрой не удивительно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 1 октября 2018, 08:10

      то ли ещё будет

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