Терри: «У меня есть симпатии к «Спартаку»

Защитник Джон Терри сегодня побывал на матче 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1). Футболист рассказал о симпатиях к российскому клубу.

«В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно и мне было интересно посмотреть на него со стороны.

Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит «Челси», однако симпатии к «Спартаку» я имею и еще раз хочу извиниться за принятое решение», – цитирует Терри сайт болельщиков «Челси».

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?