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  • Журналист – Каррере: «Иногда нужно принимать поражения? Такие ответы не для «Спартака»

Журналист – Каррере: «Иногда нужно принимать поражения? Такие ответы не для «Спартака»

30 сентября 2018, 21:50
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Ростова» (0:1) ответил на критику журналиста.

– Есть ли в итальянском языке слово vergogna?

– Да, есть. Это переводится как стыд, – сказал переводчик Карреры.

– Это я и хотел сказать Каррере.

– Нам нужно стыдиться, что мы проиграли?

– Да.

– Мы работаем ради побед. Победы в футболе не всегда случаются. Иногда нужно принимать и поражения.

– Такие ответы не для «Спартака».

– Выходим, чтобы побеждать. Иногда получается, иногда нет. Стыдиться нужно той команде, которая не выкладывается на поле. Я не могу это предъявить своим игрокам. Так что слово стыд здесь неуместно.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Каррера Массимо
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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piligrim1986
1538333559
что-то часто приходится принимать
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oyabun
1538333771
"..Выходим, чтобы побеждать.". Так где же победы Массимо? Заждались уже.
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ДяДь ПашА
1538333851
9 игр и не было ни одного матча со 100% доминированием Спартака!Каррера пустой звук
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мы_не_рабы
1538334114
Интересно. В диалоге есть только фамилия Карреры. Хотелось бы узнать фамилию этого смелого журналиста, который задавал вопрос. А то какой-то инкогнито получается.
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Гуус
1538334512
Я бы хотел чтобы если Карреру уволят, чтобы Массимо остался в РПЛ и утер нос спартаку, уже в роли тренера другой команды! и я уверен это бы произошло бы на все 100%
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Сильвербой
1538335314
Что за дол..** задавал вопрос!? Массимо надо было его на х..й послать!!!!
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каа
1538337260
Если команда выкладывается...-и к ней нет претензий... но нет игры...нет результата... значит не работает тактика и стратегия... схема ...а значит не работает тренер ... На следующей игре ждем активистов с вывесками ЧЕМОДАН-АЭРОПОРТ- РИМ !!!
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ivanthebest
1538338820
Какого х..я журналист имеет право так правоцировать тренера. Любого. Речь даже не о Массимо или давно их нах..й как Якин никто не посылал? А по делу, вот ведь как интересно получается, 16 лет ждали чемпионства, дождались. 3 недели смуты и трудностей, которые нужно преодолеть, выстоять и перетерпеть, а многие тут уже отправляют тренера домой, забывая разом всё хорошее. Мне интересно, если Ваши родители к примеру где-то пару раз подряд накосячили или девушка (жена), вы тоже их с вещами из дома выставляете? Тогда у меня будет к Вам один вопрос, Вы не п..дорасы неблагодарные случаем?
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deimos88
1538375324
Журналист идиот, Москву с Барселоной перепутал? С какой стати Спартак не должен проигрывать? Насколько не люблю Моуриньо как тренера, но как он, подобных газетных писак, с дерьмом смешивает поучиться нужно
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zigbert
1538464999
Вопросы не по существу.
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