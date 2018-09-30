Журналист – Каррере: «Иногда нужно принимать поражения? Такие ответы не для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Ростова» (0:1) ответил на критику журналиста.

– Есть ли в итальянском языке слово vergogna?

– Да, есть. Это переводится как стыд, – сказал переводчик Карреры.

– Это я и хотел сказать Каррере.

– Нам нужно стыдиться, что мы проиграли?

– Да.

– Мы работаем ради побед. Победы в футболе не всегда случаются. Иногда нужно принимать и поражения.

– Такие ответы не для «Спартака».

– Выходим, чтобы побеждать. Иногда получается, иногда нет. Стыдиться нужно той команде, которая не выкладывается на поле. Я не могу это предъявить своим игрокам. Так что слово стыд здесь неуместно.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?