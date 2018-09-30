Каррера: «План на игру с «Ростовом» не сработал, потому что мы медленно двигали мяч»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Наша проблема в том, что, когда мы встречаемся с командами, которые закрываются в обороне, то не находим варианты, как их вскрыть. Даже если соперник не создает много моментов по ходу матча, то все равно наказывает нас при первой ошибке.

Наш план на игру не сработал, потому что мы медленно двигали мяч. Не получилось воспользоваться свободными зонами. Дальше мы должны работать и избегать ошибок, которые вы видели на поле. Тренер любого футбольного клуба испытывает давление, но всегда старается выполнять свою работу», – сказал Каррера.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?