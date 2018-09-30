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  • Каррера: «План на игру с «Ростовом» не сработал, потому что мы медленно двигали мяч»

Каррера: «План на игру с «Ростовом» не сработал, потому что мы медленно двигали мяч»

30 сентября 2018, 21:29
45

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Наша проблема в том, что, когда мы встречаемся с командами, которые закрываются в обороне, то не находим варианты, как их вскрыть. Даже если соперник не создает много моментов по ходу матча, то все равно наказывает нас при первой ошибке.

Наш план на игру не сработал, потому что мы медленно двигали мяч. Не получилось воспользоваться свободными зонами. Дальше мы должны работать и избегать ошибок, которые вы видели на поле. Тренер любого футбольного клуба испытывает давление, но всегда старается выполнять свою работу», – сказал Каррера.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Каррера Массимо
Комментарии (45)
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Alllex68
1538332351
Хватит уже мучать Спартак! Иди в отставку или уволь няйте его!
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Asbjorn
1538332449
Видимо план был в забросах, как и всегда
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Сармат Ростов
1538332499
Ну Да, в целом игрой доволен, ребята выложились, что-то не получается, будем работать... Зае.. л уже...
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derrik2000
1538332654
Каррера уже просто "включил дурака". А сам думает: "Нам бы ещё день простоять, да ночь продержаться (с) Тогда бабла поболе заплатят."
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Mario84
1538332782
Со скоростью 2-5 км/ч.
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Сержтир
1538332828
Нет ,это потому что никакого плана и не было.Он наступил на те же грабли что когда-то сделал Черчесов когда в дубль убрал капитана Спартака Титова и Калиниченко.
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Леха из Твери
1538333122
Теперь "план" на игру вам Роман Еременко предоставит. Опыт у него хороший.
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Алекс_987
1538333322
Давай, что ли, до свидания...
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Полная Канистра
1538333421
да знаем Видели Слышали всё одно и то же что ИГРА что СЛОВА и всё это вместе в пустоту улетает
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Рубик Докоян
1538336244
Не сработал план, надо было переходить на кокс... Ну а, если серьёзно план планом, но надо уметь по ходу игры вносить коррективы и делать качественные замены и перестроения в игре команды. А так кто в лес кто по дрова.
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