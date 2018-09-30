РПЛ. «Краснодар» обыграл «Динамо». Классон сделал дубль

«Краснодар» дома нанес крупное поражение «Динамо» в матче девятого тура РПЛ. Дублем в составе южан отметился полузащитник Виктор Классон, еще один гол на счету нападающего Ари.

«Краснодар» набрал 19 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» всего на три очка.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ари, 18; 2:0 – Классон, 45+1; 3:0 – Классон, 55.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев (Перейра, 70), Газинский, Каборе, Классон (Куэва, 73), Вандерсон (Стоцкий, 67), Ари.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Соу (Соснин, 70), Тетте, Кардозу, Луценко (Марков, 59; Терехов, 75).

Предупреждения: нет – Хольмен, 24; Шунич, 35; Рыков, 42; Рауш, 70.

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