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РПЛ. «Краснодар» обыграл «Динамо». Классон сделал дубль

30 сентября 2018, 18:24
12

«Краснодар» дома нанес крупное поражение «Динамо» в матче девятого тура РПЛ. Дублем в составе южан отметился полузащитник Виктор Классон, еще один гол на счету нападающего Ари.

«Краснодар» набрал 19 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» всего на три очка.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ари, 18; 2:0 – Классон, 45+1; 3:0 – Классон, 55.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев (Перейра, 70), Газинский, Каборе, Классон (Куэва, 73), Вандерсон (Стоцкий, 67), Ари.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Соу (Соснин, 70), Тетте, Кардозу, Луценко (Марков, 59; Терехов, 75).

Предупреждения: нет – Хольмен, 24; Шунич, 35; Рыков, 42; Рауш, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1538321236
Классон с кучерявым Ари отжигают в Краснодаре!
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Сильвербой
1538321392
Шикарно Краснодар, молодцы! С Севильей коночно будет невероятно сложно!
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docndoc
1538321637
Быки, быки.. Что же вы со мной делаете. Вот говорят, что футбол-тяжкий труд.. Да, это так. Но в этой игре я не видел тяжело работающих людей (в Краснодаре), это были играющие в футбол люди. Искрометная игра, шикарные голы, с игры, заметьте. Жду не дождусь, когда Спартак начнёт показывать нечто похожее. С красивой победой, Краснодар!!
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slavа0508
1538321848
Краснодар разошёлся как некогда...Видать давно надо было Федю сбагрить....
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Рубик Докоян
1538321893
Приятно смотреть, когда команда не мучается на поле и не возит тачку. Играют легко, командное взаимодействие отлажено, бьют охотно по воротам и забивают красивые голы. С нетерпением жду матча "Зенит"-"Краснодар".
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shinnik
1538322387
Нравится мне это создание СерЁжи.. Без синеруких вообще лучше будут играть..
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Retiremen_VMF
1538324949
Кто скажет, что не заслужено. Все по делу... Болельщиков с победой и хорошей игрой.
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KARAT777
1538325581
Ари радует так держать, Витек крут!!!
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Krossmen73
1538331890
уффффф....Вот это даааа.....Краснодар набрал обороты и похоже не собирается их сбавлять.(как в том старом анекдоте: "потихоньку спустился с горы и...).С победой быки!!!
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zigbert
1538337457
Краснодар показал отличный футбол. Их кинжальные атаки застали врасплох динамовцев. Надо отдать должное Динамо ,начало было за ними и были великолепные возможности открыть счет. Но Краснодар сегодня играл в открытый футбол. Закономерная победа.
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