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  • Комбаров, Самедов и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака»; Ионов и Шомуродов сыграют в атаке у «Ростова»

Комбаров, Самедов и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака»; Ионов и Шомуродов сыграют в атаке у «Ростова»

30 сентября 2018, 17:51
14

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на встречу девятого тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов, Зобнин, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (14)
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slavа0508
1538319291
В принципе из того что есть практически самый оптимальный....
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kazak161
1538319361
Тимоха в стартовом составе это хорошо, удачи Ростову
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Yev
1538319412
В вопросах воспитания - главное не перегнуть палку. Массимо, пора, по моему, пацанов из дубля возвращать. Но тренеру конечно видней.
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Рубик Докоян
1538319881
Мне состав "Ростова" более понятен и ближе по спортивному принципу и тактической расстановке. Не обратил внимания кто судит, в нашем чемпионате немаловажный фактор... Всем удачи и интересной игры, как сейчас идёт в Краснодаре.
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Eddyson
1538320220
Мельгарехо или Комбаров будут левого защитника исполнять? Было бы интересно посмотреть первого на этой позиции, а Комбаров пусть навешивает-так от него меньше вреда.
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TihonAlt
1538320293
Вперед, Спартак!
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ramos6548
1538320419
Интересный обновленный левый фланг, Ханни в центре. Ну и кто скажет что Каррера не работает над ошибками. Удачи парни!
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батог
1538320499
Так, Спартак, состав нормальный! Вперед за орденами!!! Удачи!!!
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DOCTOR PENALTY
1538320668
Жду победы Спартака и хорошей игры карпинского Ростова.
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piligrim1986
1538320711
приятно еще и на запасных глянуть - 2/3 наши пацаны
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