Комбаров, Самедов и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака»; Ионов и Шомуродов сыграют в атаке у «Ростова»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на встречу девятого тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов, Зобнин, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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