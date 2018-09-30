Мостовой: «Каррера ни на кого не обидится в случае увольнения. Он в «Спартаке» и имя себе сделал, и денег прилично заработал»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение по поводу того, чем может обернуться для главного тренера «Спартака» Массимо Карреры поражение от «Ростова» в матче девятого тура РПЛ.

Красно-белые не побеждают в РПЛ на протяжении двух игр и занимают пятое место в турнирной таблице.

– Можно сказать, что впервые за долгое время «Спартак» не фаворит матча?

– Нет – фаворит. Но за счет своей арены.

– В чем заключаются шансы «Ростова»?

– В том, что в «Спартаке» сейчас не совсем здоровая обстановка, это подтверждают последние результаты. Происходит какая-то ротация, скандальчики всплывают. «Ростов» на первый взгляд намного лучше выглядит: идет высоко, без резких потрясений.

Другое дело, что команда Карпина играет в довольно стандартный футбол: семь-восемь человек стоят в обороне, а надежда на хорошую, быструю контратаку. Развиты и волевые качества, многим этого не хватает. Сегодня однозначно будет трудный матч для «Спартака».

– «Ростов» за восемь матчей пропустил три мяча, а «Спартак забил за то же время семь. Ждать закрытой игры?

– Статистика ни о чем не говорит. Фернандо со штрафного может забить ранний гол, и мячи посыплются.

– Сегодня интересная тренерская дуэль. Может ли Карпин «уволить» Карреру?

– Вряд ли. Понимаю, что если «Ростов» выиграет, такие разговоры пойдут. Поверьте мне, Каррера не обидится ни на кого. Он здесь и имя себе сделал, и денег прилично заработал. Карпин тоже много лет в «Спартаке» работал в разных должностях. Его убирали, он убирал. Надо к этому привыкнуть давно.

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.