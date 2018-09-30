РПЛ. «Зенит» в большинстве проиграл «Анжи», потерпев первое поражение в чемпионате

«Зенит» в гостях уступил «Анжи» в матче девятого тура РПЛ.

На гол полузащитника петербургской команды Клаудио Маркизио на 47-й минуте махачкалинцы ответили мячами Андреса Понсе и Владислава Кулика с пенальти.

На 75-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков.

«Зенит» впервые проиграл в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Маркизио, 47; 1:1 – Понсе, 71; 2:1 – Кулик, 83 (с пенальти).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу (Глебов, 84), Чайковский, Долгов (Ахъядов, 69), Понсе (Ондуа, 80).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Смольников, Набиуллин (Заболотный, 82), Паредес, Ерохин, Маркизио (Кокорин, 61), Шатов (Кузяев, 46), Дзюба, Дриусси.

Предупреждения: Савичев, 5; Чайковский, 59; Удалый, 60 – Паредес, 9; Смольников, 82.

Удаление: Белоруков, 75 – нет.

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