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  • РПЛ. «Зенит» в большинстве проиграл «Анжи», потерпев первое поражение в чемпионате

РПЛ. «Зенит» в большинстве проиграл «Анжи», потерпев первое поражение в чемпионате

30 сентября 2018, 15:55
98

«Зенит» в гостях уступил «Анжи» в матче девятого тура РПЛ.

На гол полузащитника петербургской команды Клаудио Маркизио на 47-й минуте махачкалинцы ответили мячами Андреса Понсе и Владислава Кулика с пенальти.

На 75-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков.

«Зенит» впервые проиграл в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Маркизио, 47; 1:1 – Понсе, 71; 2:1 – Кулик, 83 (с пенальти).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу (Глебов, 84), Чайковский, Долгов (Ахъядов, 69), Понсе (Ондуа, 80).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Смольников, Набиуллин (Заболотный, 82), Паредес, Ерохин, Маркизио (Кокорин, 61), Шатов (Кузяев, 46), Дзюба, Дриусси.

Предупреждения: Савичев, 5; Чайковский, 59; Удалый, 60 – Паредес, 9; Смольников, 82.

Удаление: Белоруков, 75 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит
Комментарии (98)
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Skull_Boy
1538312216
Совпадение не думаю в прошлом сезоне Зенит хватило на 12 игр до игры с Анжи и начал падать, а тут доигрался до 9ти, посмотрим что дальше будет и такому Анжи слить для топ-клуба страны позорно
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Project Бабангида
1538312256
таким образом зенит принял участие в акции "анжи живи" )
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тщмек 19
1538312469
Дзюба валялся минут 5, тянул время, симулировал - и наказание последовало сразу
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Сармат Ростов
1538312532
Нежданчик))) Анжи - просто красавцы!!!
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Полная Канистра
1538312562
как и в прошлом году вначале сезона орали Зенит чемпиён ! верной дорогой идёте ведь для вас грабли ещё ни кто и не убирал так что это начало . Миллер а как же топ клуб если анжи натягивает
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Krossmen73
1538312786
Сказать что результат неожиданный - ничего не сказать.ШОК!!!Хотя такие провалы бывают абсолютно со всеми. Питерцы вышли на игру уже заранее выиграв её.А ведь недооценка соперника - самое поганое что можно только придумать в спорте.Плюс "умирающий" Анжи внезапно оказался живее всех живых.Махачкалинцам респект за борьбу и самоотдачу!С победой!
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Рубик Докоян
1538312803
Неужели "Анжи" для "Зенита" -- это похороны ?... Третий год подряд при разных тренерах и игроках не могут обыграть эту команду. То, что Смольников бестолковый давно известно, но и Кузяев туда же в этой игре. Вовремя получили по голове ЗМСы грёбаные...
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Дед Сергей
1538313087
После просмотренной игры Челси с Ливерпулем игра Зенита с Анжи показалась такой убогой, что хотелось плакать. И это наша премьер лига!? Ужас! Команда лидирующая в чемпионате показала дворовый футбол. За что им платят такие бабки? Да, хрен бы с ним чьи-то, а то ведь наши.
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Рубик Докоян
1538313906
Богатые не только плачут, но и проигрывают. Есть повод не слышать Фурсенко и Миллера с их футбольными познаниями...
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kazak161
1538314098
Молодцы Анжи в меньшинстве да и еще проигрывая добыли победу над лидером
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