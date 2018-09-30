Титов: «В 90-е «Спартак» был теневым грандом европейского футбола»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поговорил о месте красно-белых в европейском футболе 90-х годов. Нынешний тренер относит москвичей к теневым грандам.

«Вообще «Спартак» по игре тогда, в девяностые являлся теневым грандом. По игровым качествам тот «Спартак» никому не уступал, а даже превосходил некоторые топ-команды.

Сравниться с нами в плане командных действий не мог никто. По индивидуальным – да, а в командном футболе равных не было», – сказал эксперт.

Высшее достижение «Спартака» в еврокубках – полуфинал Кубка европейских чемпионов в сезоне-1990/91.