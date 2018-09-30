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  • Титов: «В 90-е «Спартак» был теневым грандом европейского футбола»

Титов: «В 90-е «Спартак» был теневым грандом европейского футбола»

30 сентября 2018, 10:47
22

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поговорил о месте красно-белых в европейском футболе 90-х годов. Нынешний тренер относит москвичей к теневым грандам.

«Вообще «Спартак» по игре тогда, в девяностые являлся теневым грандом. По игровым качествам тот «Спартак» никому не уступал, а даже превосходил некоторые топ-команды.

Сравниться с нами в плане командных действий не мог никто. По индивидуальным – да, а в командном футболе равных не было», – сказал эксперт.

Высшее достижение «Спартака» в еврокубках – полуфинал Кубка европейских чемпионов в сезоне-1990/91.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (22)
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foreverorthodox
1538294845
Ну в принципе так и было. Спартак выигрывал у Реала, у Аякса и других топ клубов того времени
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Бухбух
1538295585
Так можно сказать про любой клуб-чемпион условно какой-нибудь Греции, Шотландии, Швейцарии и др.
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acer2003
1538295732
Был теневым лидером в футбольной Европе, только Европа этого не замечала)) Бред от Егора...
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Джавел.
1538297580
Сказочник.
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Project Бабангида
1538297617
в 90е все были при смерти, а вот спартак дышал ровно, и даже в европе время от времени грандов припечатывал. а когда все начинали верить в элитарность, приходил очередной Кошице
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neo777
1538298289
Арсенал,Аякс,Реал ,выигрывали,а бывало и всяким кошице проигрывали.Я хоть и фан спартака но Егорка преувеличевает
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RotBerg
1538298433
Эти слова могут подтвердить только трофеи на международной арене, а их нет у теневого гранда)
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m40
1538299017
Егор не блистал красноречием, да и в этот раз не удачно выразился. 91 год я не застал, но тогда проще было КЧ и КК всего 5 стадий включая финал, КУ- 6. Можно было где то из штанов выпрыгнуть обыграть Реал и вот уже ты в 1/2. Футбол начал смотреть с матча Спартак-Ливерпуль 4-2 осенью 2002, правда не помню до какой стадии клуб дошел. А после было пара удачных еврокомпаний. Первая когда от Кошице в квалификации ЛЧ вылетели и дошли до 1/2 КУ, где проиграли Интеру. А вторая- пионеротряд Ярцева, у команды был хороший потенциал, классная полузащита. Вышли с первого места в группе, за зиму распродали полкоманды и в первой же весенней стадии слились Нанту. А вот если бы сохранили состав, могли и на ЛЧ замахнуться. Реал обыгрывали, Аякс еще. А в середине-конце 90-х играли с переменным успехом, периодически крупно влетая Барселоне, ПСЖ, Баварии...
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Рубик Докоян
1538301237
Иногда лучше в тени и оставаться. А то такое впечатление, что солнце голову напекло, теневые вы наши...
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portero
1538301445
Робсон что ли всю команду маскировал , все в тени его прятались
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