Джикия: «Каррера всех устраивает. Это наш тренер, мы ему доверяем»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о главном тренере команды Массимо Каррере. Спартаковцы идут в таблице РПЛ пятыми.

– Как-то Вы назвали Карреру стильным. Если говорить о спортивной составляющей, какая ассоциация – добрый, злой?

– И то, и то. Бывает разным. Могу сказать одно – он устраивает меня и, самое главное, команду.

Мы идем и мыслим в одном направлении и постараемся сделать вместе то, что сделали уже один раз. Каррера – наш тренер и мы ему доверяем!