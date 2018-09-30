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  • Джикия: «Каррера всех устраивает. Это наш тренер, мы ему доверяем»

Джикия: «Каррера всех устраивает. Это наш тренер, мы ему доверяем»

30 сентября 2018, 00:25
12

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о главном тренере команды Массимо Каррере. Спартаковцы идут в таблице РПЛ пятыми.

– Как-то Вы назвали Карреру стильным. Если говорить о спортивной составляющей, какая ассоциация – добрый, злой?

– И то, и то. Бывает разным. Могу сказать одно – он устраивает меня и, самое главное, команду.

Мы идем и мыслим в одном направлении и постараемся сделать вместе то, что сделали уже один раз. Каррера – наш тренер и мы ему доверяем!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сержтир
1538256665
Сразу видно ,учил по бумажке ,что нужно сказать.
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ВетеR
1538257399
П...,как Троцкий ((
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giluxa1963
1538257990
месяц назад :Моуриньо наш тренер .Сегодня:Пожалуйста, увольте Моуриньо
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subbotaspartak
1538278950
Что не доверяют скажут едва... Спартак 2...
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Опорник84
1538279620
Видимо Глушаков с Гщенко так не считают!
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vladimir-7
1538284956
Каррера у кромки поля скачет как козел на тонких ножках.
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prezent2017
1538287253
Джикия: «Каррера всех устраивает, здорово нас не гоняет, в игре забьем тупой голяшник со штрафного и в оборону автобусом. Все ОК, прекрасная маркиза».
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_Marqella_
1538292051
Думаю это последний сезон Карреры в Спартаке....))
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zigbert
1538300202
Хорошие слова.
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Т34
1538302309
Читаешь комментарии и думаешь, до чего же много у нас людей, которые считают себя футбольными болельщиками, а на деле, половина из них, обыкновенные пустышки-тролли. Вот, казалось бы, ну какое вам дело до тренера Спартака, своих обсуждайте, настраивайте их на великие свершения. Так нет! Надо других измазать, это лучше, чем в своем грязном белье ковыряться. Может эта злоба на Карреру из стана оппонентов оттого, что он нормальный мужик, джельтмен, располагающий к себе своими действиями. Массимо, в отличии массы тренеров не ноет после матчей, не обсуждает действия арбитров, какие бы они, не сваливает вину за поражение на игроков, умеет признавать свои ошибки. Может не все у него получается, но он вначале пути. Спартак это его первая команда, где он главный тренер и начало его деятельности было более, чем успешное. Да, у него не хватает опыта, но он учится, как и те, у кого этого опыта хватает. Приходишь к выводу, что все эти злобные высеры разных троллей, самая обыкновенная зависть.
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