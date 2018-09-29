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Баста: «Надеюсь, игра «Ростова» зависит не от травки»

29 сентября 2018, 19:15
7

Рэпер и певец Баста прокомментировал протест «Ростова» по поводу проведения концерта артиста на «Ростов Арене». Клуб полагает, что мероприятие нанесет урон газону стадиона.

«Понимаю опасения ростовчан из-за поля. Они представили концерт, что открываются ворота, бежит стадо бизонов и что останется вытоптанное поле.

Мне стыдно, что я хочу выступить, а какие-то люди, в частности представители футбольного клуба «Ростов», придумали, что газон на стадионе пострадает из-за концерта. Надеюсь, игра команды не зависит от травки»,– сказал Баста Don24.

«Ростов» в РПЛ идет четвертым.

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (7)
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Евгений П
1538238460
Баста поавторитетнее будет!
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Рубик Докоян
1538238658
Рекомендую таким "знатокам" как Баста после концерта на площади, а я это видел на Дворцовой, что там оставалось... промолчу. А когда толпа смотрит концерт на футбольном поле в течении 2-х ч., она не зависает в воздухе, а топчет газон и оставляет после себя следы и предметы пребывания...
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river31
1538239947
Скорее это твой репертуар зависит от травки, а не игра Ростова.
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sobaka120982
1538240673
Вакуленко прав,игра Ростова не зависит от газона,а вот история темная...
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Горький565
1538240981
Как сострил, хоть сейчас в шоу Петросяна и Степаненко...
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Smekaev
1538241462
Ага, а твой звук не от аппаратуры.
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zigbert
1538250174
Далекий от футбола музыкант. В таком случае выходи в поле и пой свои серенады.
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