Баста: «Надеюсь, игра «Ростова» зависит не от травки»

Рэпер и певец Баста прокомментировал протест «Ростова» по поводу проведения концерта артиста на «Ростов Арене». Клуб полагает, что мероприятие нанесет урон газону стадиона.

«Понимаю опасения ростовчан из-за поля. Они представили концерт, что открываются ворота, бежит стадо бизонов и что останется вытоптанное поле.

Мне стыдно, что я хочу выступить, а какие-то люди, в частности представители футбольного клуба «Ростов», придумали, что газон на стадионе пострадает из-за концерта. Надеюсь, игра команды не зависит от травки»,– сказал Баста Don24.

«Ростов» в РПЛ идет четвертым.

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история