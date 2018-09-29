«Урал» послал «Арсенал» читать правила футбола для «чайников»

В твиттере продолжается перепалка между «Уралом» и «Арсеналом» (2:1) после матча девятого тура РПЛ.

Футболисты тульской команды были не согласны с решением главного судьи встречи Сергея Лапочкина, который не зафиксировал офсайд в моменте с первым голом екатеринбуржцев на 63-й минуте.

Почти сразу после этого пресс-служба «Урала» опубликовала фотографию, на которой запечатлен момент паса, подписав ее: «К вопросу о возможном вне игры». «Вам самим не смешно?» – прокомментировали запись туляки. «Не благодарите», – написал «Урал», прикрепив к сообщению ссылку на электронную версию «Правил футбола для «чайников».

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