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«Урал» послал «Арсенал» читать правила футбола для «чайников»

29 сентября 2018, 18:44
3

В твиттере продолжается перепалка между «Уралом» и «Арсеналом» (2:1) после матча девятого тура РПЛ.

Футболисты тульской команды были не согласны с решением главного судьи встречи Сергея Лапочкина, который не зафиксировал офсайд в моменте с первым голом екатеринбуржцев на 63-й минуте.

Почти сразу после этого пресс-служба «Урала» опубликовала фотографию, на которой запечатлен момент паса, подписав ее: «К вопросу о возможном вне игры». «Вам самим не смешно?» – прокомментировали запись туляки. «Не благодарите», – написал «Урал», прикрепив к сообщению ссылку на электронную версию «Правил футбола для «чайников».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Арсенал
Комментарии (3)
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Serjoga
1538244088
Ну и судя по фото-ВНЕ ИГРЫ! Но такой момент в динамике рассмотреть нельзя! Только WAR могло определить офсайд!
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волчарик
1538249397
Очень хорошее фото,показывающее насколько все бывает сложно. Два игрока на одной линии,только наклон корпуса в разные стороны.Вопрос-мяч подлетает к пасующему или отлетает.Доли секунды и разная ситуация,даже техника вряд ли разберется.Но насколько я помню такие ситуации трактуются в пользу атакующей команды.
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prezent2017
1538254217
Вне игры и было. Дважды!
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