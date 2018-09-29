Эдер сыграет в атаке у «Локомотива», Думбия и Мбенгуе выйдут впереди у «Ахмата»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на игру девятого тура РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенгуе.

Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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