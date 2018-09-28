Сарри: «Азар играет на 70-80%. Если дойдет до 100, может стать лучшим в мире»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал восхищение полузащитником команды Эденом Азаром. При этом специалист считает, что бельгиец не использует свои возможности на 100 процентов.

«Думаю, Азар наверняка один из лучших. Но я абсолютно уверен, что он может совершенствоваться. Если он сможет улучшать свои навыки на тренировках, возможно, он будет доступен для использования на 100 процентов.

Я полагаю, что мы видели только 70-80 процентов его возможностей. Так что, если он может улучшится, он может быть лучшим в мире.

Трудно сравнивать его с другими футболистами. Он гений. Думаю, он уникален», – сказал Сарри.ф