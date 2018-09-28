Гендиректор «Ахмата»: «Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать первенство Москвы»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался относительно реформ в российском футболе, предложенных президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

В частности, руководитель московского клуба настаивает на том, что клубы должны зарабатывать на продаже телевизионных прав, а не кормиться из бюджета.

– Мы одобряем то, чтобы весь мир получал доходы от медиаправ. У нас они одни из самых маленьких. Естественно, чем больше будет поступлений от трансляций, тем проще клубам будет жить, решать финансовые проблемы. Против никто не возражает. Но пока это осуществить очень сложно.

Остальные предложения Федуна довольны спорны, они, скорее, применимы в Москве, но не в регионах, где гораздо менее платежеспособное население. Посмотрите хотя бы на стоимость билетов в столице и за ее пределами.

Есть здравые идеи, но есть невыполнимые. Например, категорически против сокращения количества команд в разных дивизионах. Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать, условно, первенство Москвы.

– Много профессиональных клубов закрываются из-за проблем с финансированием. Как решать этот вопрос?

– Причина как раз в том, что нет поступлений от медиаправ. Все в Европе вымерли бы, не будь доходов от продажи билетов, которые там совсем другие, от телетрансляций. То, что получаем мы – копейки.

– Как относитесь к предложению допускать в РПЛ только те клубы, у которых есть стадионы вместимостью не менее 20 000 и крытые трибуны, свои академии с обязательным крытым манежем?

– Академии есть практически у всех клубов. В составе «Спартака» в Кубке выступал Мамин. Чей он воспитанник? «Урала». Еще один, Маслов – воспитанник «Тюмени». О чем мы говорим? Все едут в Москву.

Хорошая идея сделать стадионы по всей стране, как у «Зенита», но это трудно, особенно в современных российских реалиях.