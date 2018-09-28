Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Ахмата»: «Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать первенство Москвы»

Гендиректор «Ахмата»: «Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать первенство Москвы»

28 сентября 2018, 15:55
7

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался относительно реформ в российском футболе, предложенных президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

В частности, руководитель московского клуба настаивает на том, что клубы должны зарабатывать на продаже телевизионных прав, а не кормиться из бюджета.

– Мы одобряем то, чтобы весь мир получал доходы от медиаправ. У нас они одни из самых маленьких. Естественно, чем больше будет поступлений от трансляций, тем проще клубам будет жить, решать финансовые проблемы. Против никто не возражает. Но пока это осуществить очень сложно.

Остальные предложения Федуна довольны спорны, они, скорее, применимы в Москве, но не в регионах, где гораздо менее платежеспособное население. Посмотрите хотя бы на стоимость билетов в столице и за ее пределами.

Есть здравые идеи, но есть невыполнимые. Например, категорически против сокращения количества команд в разных дивизионах. Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать, условно, первенство Москвы.

– Много профессиональных клубов закрываются из-за проблем с финансированием. Как решать этот вопрос?

– Причина как раз в том, что нет поступлений от медиаправ. Все в Европе вымерли бы, не будь доходов от продажи билетов, которые там совсем другие, от телетрансляций. То, что получаем мы – копейки.

– Как относитесь к предложению допускать в РПЛ только те клубы, у которых есть стадионы вместимостью не менее 20 000 и крытые трибуны, свои академии с обязательным крытым манежем?

– Академии есть практически у всех клубов. В составе «Спартака» в Кубке выступал Мамин. Чей он воспитанник? «Урала». Еще один, Маслов – воспитанник «Тюмени». О чем мы говорим? Все едут в Москву.

Хорошая идея сделать стадионы по всей стране, как у «Зенита», но это трудно, особенно в современных российских реалиях.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1538140193
Ещё одна плакса бюджетная с годовым доходом в миллиард :)))
Ответить
Yev
1538140491
Конечно надо развивать футбол, но и искуственно раздувать чемпионат за счёт всяких низкосортных газмязов тоже нельзя.
Ответить
frizom
1538141693
Так большинство из того что говорит Федун приведет к развитию футбола. А не к прозибанию на бюджете региона
Ответить
Retiremen_VMF
1538141807
Отделите вы себе 4 клуба и играйте. Супер вам будет. Летать не надо! Лимит отмените и покупайте себе всех Роналду на земле. Не надо будет в 8-16 или тотальном футболе отвлекаться на разбор колхозников. Каждый матч - дерби, полные трибуны, судьи миллиардеры. Эврокубки постоянно у вас. Просто возьмите так и сделайте. А люди за МКАДом сами себе разберутся. И будет не хуже, поверьте. К чему все эти разговоры?
Ответить
prezent2017
1538154351
Федун, если хочет, пусть перестает кормить спам. А че к другим-то лезть!
Ответить
Главные новости
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
3
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
2
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+