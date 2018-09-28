Генич: «В матче «Спартак» – «Ростов» все решит один гол. И его забьют москвичи»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от встречи девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», которая пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Я думаю, Валерий Георгиевич Карпин не разделяет абсолютно сейчас команды на «свои» и «чужие». Для него «Спартак», безусловно, – серьезный раздражитель, учитывая предысторию и его уход из команды. Но не думаю, что Валерий Георгиевич злопамятный и держит это у себя в голове. Просто сыграть со «Спартаком» в Москве – сама по себе хорошая мотивация. Валерий Георгиевич ранее говорил, что мотивация зашкаливает. Пусть это и была шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Поэтому, конечно, дополнительная мотивация есть, потому что «Ростов» находится высоко в турнирной таблице, а в Москве всегда очень требовательная публика. Это всегда хорошая витрина, чтобы проявить и показать себя. Один раз «Ростов» удивил нас на старте, обыграв ЦСКА и сейчас я думаю, что команда очень серьезно относится к этому матчу. В этом и есть мотивация – обыграть соперника, с которым практически вровень идешь в турнирной таблице.

В целом, это будет типичный матч для «Ростова», где команда будет строго действовать в обороне. Поэтому, для ростовчан надежда на контратаки, тем более у «Спартака» часто бывает, когда крайние защитники убегают далеко вперед, появляется свободная зона, и соперник может этим воспользоваться. С другой стороны, если «Спартак» забьет первым, а ему, как хозяину поля, не мешало бы сыграть агрессивно, то перед «Ростовом» встанет серьезная задача отыграться, потому что «Ростов» пока единственный раз за предыдущие матчи пропустил первым и отыгрался не сумел. Это было в домашней игре с «Крыльями». Пока многие задаются одним вопросом: насколько хорошо выстроена и отлажена игра «Ростова» при ничейном счете – понятно, но что будет делать команда, когда пропустит первой, – одна из интриг.

Думаю, что на большое количество забитых голов рассчитывать не стоит. У «Ростова» практически все матчи получаются плюс один, либо ничья, за исключением игры против «Енисея». Все решит один забитый мяч, и мне почему-то кажется, что этот самый мяч будет в исполнении «Спартака». «Спартак» выиграет у «Ростова» 1:0.

Исторически вообще последние годы «Спартаку» тяжело даются матчи против «Ростова». Сейчас, когда над Каррерой не то, что сгущаются тучи, но он находится под прайсом и давлением после неудач в Лиге Европы и в матче с «Ахматом», думаю, что результат – главное на повестке для «Спартака». Потому что впереди игры в Лиге Европы, где ситуацию надо исправлять. Так что сейчас самое главное для «Спартака» – победа», – сказал Генич.

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится в воскресенье, 30 сентября.