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  • Генич: «В матче «Спартак» – «Ростов» все решит один гол. И его забьют москвичи»

Генич: «В матче «Спартак» – «Ростов» все решит один гол. И его забьют москвичи»

28 сентября 2018, 14:27
19

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от встречи девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», которая пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Я думаю, Валерий Георгиевич Карпин не разделяет абсолютно сейчас команды на «свои» и «чужие». Для него «Спартак», безусловно, – серьезный раздражитель, учитывая предысторию и его уход из команды. Но не думаю, что Валерий Георгиевич злопамятный и держит это у себя в голове. Просто сыграть со «Спартаком» в Москве – сама по себе хорошая мотивация. Валерий Георгиевич ранее говорил, что мотивация зашкаливает. Пусть это и была шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Поэтому, конечно, дополнительная мотивация есть, потому что «Ростов» находится высоко в турнирной таблице, а в Москве всегда очень требовательная публика. Это всегда хорошая витрина, чтобы проявить и показать себя. Один раз «Ростов» удивил нас на старте, обыграв ЦСКА и сейчас я думаю, что команда очень серьезно относится к этому матчу. В этом и есть мотивация – обыграть соперника, с которым практически вровень идешь в турнирной таблице.

В целом, это будет типичный матч для «Ростова», где команда будет строго действовать в обороне. Поэтому, для ростовчан надежда на контратаки, тем более у «Спартака» часто бывает, когда крайние защитники убегают далеко вперед, появляется свободная зона, и соперник может этим воспользоваться. С другой стороны, если «Спартак» забьет первым, а ему, как хозяину поля, не мешало бы сыграть агрессивно, то перед «Ростовом» встанет серьезная задача отыграться, потому что «Ростов» пока единственный раз за предыдущие матчи пропустил первым и отыгрался не сумел. Это было в домашней игре с «Крыльями». Пока многие задаются одним вопросом: насколько хорошо выстроена и отлажена игра «Ростова» при ничейном счете – понятно, но что будет делать команда, когда пропустит первой, – одна из интриг.

Думаю, что на большое количество забитых голов рассчитывать не стоит. У «Ростова» практически все матчи получаются плюс один, либо ничья, за исключением игры против «Енисея». Все решит один забитый мяч, и мне почему-то кажется, что этот самый мяч будет в исполнении «Спартака». «Спартак» выиграет у «Ростова» 1:0.

Исторически вообще последние годы «Спартаку» тяжело даются матчи против «Ростова». Сейчас, когда над Каррерой не то, что сгущаются тучи, но он находится под прайсом и давлением после неудач в Лиге Европы и в матче с «Ахматом», думаю, что результат – главное на повестке для «Спартака». Потому что впереди игры в Лиге Европы, где ситуацию надо исправлять. Так что сейчас самое главное для «Спартака» – победа», – сказал Генич.

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится в воскресенье, 30 сентября.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Генич Константин
Комментарии (19)
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Krasnodar 123
1538135806
Будем посмотреть!
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Фотон
1538136851
Вот в воскресенье и узнаем какой из Ганича предсказатель.
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vgarakh
1538137660
Генич погорячился !!!
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slavа0508
1538137995
Матч будет напряжённый..Команды рядом в таблицы...плюс чего стоит Валера против Федуна...та ещё вывеска....плюс возможно на кону судьба Карреры ...так что сам чёрт не знает чем всё закончится....но рубка должна получиться знатной.. если конечно игроки Спартака не решили слить Массимо...надеюсь конечно на обратное что игроки будут биться за себя и за Массимо
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все_будет_AUDI
1538139587
Да ты тащишься от спартака все это знают. Удивительно если б ты другое сказал.
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Krossmen73
1538145028
Трудно отгадать чем закончится эта встреча.Команды на данный момент примерно равны по силам(именно на данный момент!).Да и в мотивации обеим не занимать.Скорее всего будет минимальная ничья 1:1 которая не нужна ни одной из команд.Будем посмотреть!
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Рубик Докоян
1538152350
Забыл добавить, что " Спартак" забьёт со стандарта, и в этой игре с пенальти...
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Отчаянный Пердун
1538154087
Вот только бы, что то написать!!! Почему ничью не рассматривает Гений-ч. Ростов и Спартак отдают инициативу и играют на контратаках, Естественно кто первый забьёт получит преимущество, откатится в оборону и будет действовать в излюбленной манере. Ростов 9 забил - 3 пропустил. Спартак 7 забил - 4 пропустил.
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zigbert
1538160504
Все прогнозы останутся на бумаге. Все решит игра.
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Taps
1538163609
Генич не Ванга, пролетит мимо.
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