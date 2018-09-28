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  • Червиченко: «В случае неудачи с «Ростовом» дни Карреры в «Спартаке» будут сочтены»

Червиченко: «В случае неудачи с «Ростовом» дни Карреры в «Спартаке» будут сочтены»

28 сентября 2018, 01:50
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые дома сыграют с «Ростовом». Встреча пройдет 30 сентября.

«Если «Ростов» под руководством Карпина обыграет «Спартак», это будет серьезная оплеуха. Думаю, в случае неудачи в грядущем туре дни Карреры на тренерском мостике красно-белых будут сочтены.

В целом, «Спартак» не кажется фаворитом предстоящего матча. «Ростов» выглядит более сыгранной, мобильной и быстрой командой. А в стане москвичей выделяются только персоналии, которые могут сделать гол из ничего. Поэтому если «Спартак» и выиграет, то с минимумом забитых мячей», – сказал Червиченко.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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Spartanez 300
1538093186
Каррера отличный тренер и было бы большой дуростью убрать его . Лучше нужно освободиться от игроков мешающих ему заниматься своим делом . А то как команда начинает играть плохо почему то всегда виноват тренер а игроки как всегда не при делах .
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Александр Мишу
1538103065
У Спартака не поставлена игра уже третий сезон, чехарда с составом, позорный второй тайм в кубке, предвзятое склочное отношение с игроками, если проиграем Ростову Карреру в отставку, Булатов и.о. ГТ в команде наладится микроклимат и она заиграет дружно, комбинационно, а сейчас играет "кто в лес, кто по дрова".
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Полная Канистра
1538103195
который раз эта прослойка Карреру отправляет из тура в тур в отставку ну и понятное дело зацепить команду в целом ведь по куда жив червь Спартак всегда плохой для него будет. ПШОЛ ВОН
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oyabun
1538109218
Думаю, Спартак как всегда резво и уверенно начнет матч. Главное чтобы после 30 мин не сдулись. Физподготовка красно-белых на фоне других соперников вызывает определенные вопросы.
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rewas
1538111106
кто нибудь закроет рот этому уроду который в свое время развалил Спартак
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vodomut
1538117963
достал червяк вонючий
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Т34
1538125688
Опять трупный запах появился, не иначе Червиченко нарисовался. Он, как зомби, давно умер для Спартака, но периодически нет-нет, да и выползет.
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Blossiya
1538129757
Может у него берут интервью, чтобы его материально поддержать? Из благотворительности, так сказать, чтобы с голодухи концы не отдал? Так есть же рубрики на тв типа Дом-2, Пусть говорят... Еще петрушкам по 500 руб платят , которые по указке администратора в студиях в ладошки хлопают.
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frizom
1538140964
Вот же будет ему горько когда Спартак выиграет и всем станет понятно что Червяк наговорил ерунды. Удачи Массимо в воскресение!
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zigbert
1538155162
Твои предсказания ломаного гроша не стоят.
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