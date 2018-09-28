Червиченко: «В случае неудачи с «Ростовом» дни Карреры в «Спартаке» будут сочтены»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые дома сыграют с «Ростовом». Встреча пройдет 30 сентября.

«Если «Ростов» под руководством Карпина обыграет «Спартак», это будет серьезная оплеуха. Думаю, в случае неудачи в грядущем туре дни Карреры на тренерском мостике красно-белых будут сочтены.

В целом, «Спартак» не кажется фаворитом предстоящего матча. «Ростов» выглядит более сыгранной, мобильной и быстрой командой. А в стане москвичей выделяются только персоналии, которые могут сделать гол из ничего. Поэтому если «Спартак» и выиграет, то с минимумом забитых мячей», – сказал Червиченко.