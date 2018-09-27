Sky Sports: Абрамович не собирается продавать «Челси»

Sky Sports опроверг информацию о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович собирается продать клуб. Ранее Bloobmerg сообщил, что российский бизнесмен консультировался с банкирами из США о возможной продаже команды.

Источники из «Челси» опровергли эту информацию и заявили, что клуб не продается.

Абрамович приобрел лондонский клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. За это время «Челси» по пять раз выиграл АПЛ и Кубок Англии, трижды – Кубок лиги, дважды – Суперкубок Англии и по одному разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.