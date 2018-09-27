Гвардиола следил за игрой хавбека «Лиона» Н’Домбеле в очном проигранном матче ЛЧ

«Манчестер Сити» следит за выступлениями полузащитника «Лиона» Танжуя Н’Домбеле.

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола – поклонник таланта 21-летнего футболиста. Специалист внимательно наблюдал за действиями француза в очном матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Сити» уступил со счетом 1:2. До этого скауты «горожан» присутствовали на игре Лиги 1 с «Ниццей» 31 августа.

При этом «Манчестер Сити» пытался заполучить Н’Домбеле в летнее трансферное окно. Англичане предложили за хавбека 50 миллионов евро, но получили отказ.

В сентябре Н’Домбеле продлил контракт с «Лионом» до 2023 года.