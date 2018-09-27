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  • «Енисей»: «Интерес к обмену кругами был скорее с нашей стороны, чем «Спартака»

«Енисей»: «Интерес к обмену кругами был скорее с нашей стороны, чем «Спартака»

27 сентября 2018, 17:15
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Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал, что «Спартак» не настаивал на переносе матча 10-го тура из Красноярска в Москву. По его словам, инициатива исходила от красноярского клуба.

«Если внимательно посмотреть на решение РФС, то там написано, что они допустили в виде исключения наш центральный стадион на проведение домашних матчей с восьмго по 16-й тур включительно. Вопросы по СКУД были озвучены при выдаче сертификата РФС перед матчем с «Уралом». Также присутствовала формулировка, что матч с «Уралом» будет нести тестовый характер для того, чтобы представители РФС и РПЛ могли убедиться в том, что на стадионе приняты все необходимые меры по обеспечению доступа зрителям, спортивные критерии, которые необходимы для обеих команд, соответствуют необходимому уровню Премьер-лиги.

Система СКУД впоследствии будет установлена и смонтирована. Матч с «Уралом» не вызвал никаких серьeзных нареканий со стороны комиссара, делегата и инспектора матча, поэтому с нашей стороны мы ходатайствовали с просьбой, которая прописана в регламенте: «При наличии соответствия других критериев допустить к участию в матчах чемпионата России среди команд Премьер-лиги». Мы подготовили соответствующие письма, план комплексных мероприятий, которые должны обеспечить соответствующий уровень безопасности, потому что матч с «Уралом», повторюсь, носил тестовый характер, а матчи с топ-клубами, как «Спартак», подразумевают повышенные требования к принимающей стороне. Нами были подготовлены документы о том, как мы будем выполнять данные действия. И вот сегодня бюро исполкома состоялось и наши аргументы были услышаны и приняты, чтобы согласовать наш стадион для проведения матчей.

Настаивал ли «Спартак» на обмене кругами? Скорее с нашей стороны был интерес к этому. Если была бы жeсткая позиция или наши доводы не устроили надзорные органы, то нас бы обязали играть на резервной арене. Инициатива была от нас в том плане, что если календарь утверждeн и печати на нeм поставлены, то какие-либо перемены возможны лишь с согласования команды соперника. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить руководство «Спартака», которое было готово пойти нам навстречу. Когда этот вопрос шeл в рабочем порядке, каким-то образом это обсуждение попало в публичное пространство, и это получило соответствующий резонанс. Может быть, данный резонанс и повлиял на соответствующее решение. Когда шли обсуждения данного вопроса, то все участники переговоров слушали друг друга, всe проходило в формате делового общения. В такой атмосфере было приятно работать с коллегами. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех участников процесса», – сказал Петровский.

Игра «Енисей» – «Спартак» состоится 7 октября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак
Комментарии (3)
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Мары
1538059277
От таких согласований всё равно болельщики страдают. Хотя правду всем хочется знать.
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zigbert
1538138466
Ну и хорошо что все останется как есть.
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frizom
1538140859
ну значит выигрывать будем там, какая разница где побеждать?!
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