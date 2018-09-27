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  • «Барселона» продлила контракт с Бускетсом. Отступные – 500 миллионов

«Барселона» продлила контракт с Бускетсом. Отступные – 500 миллионов

27 сентября 2018, 15:24
2

«Барселона» заключила новый контракт с полузащитником Серхио Бускетсом. Срок соглашения рассчитан до июня 2023 года. По его условиям сумма отступных за хавбека увеличилась с 200 до 500 миллионов евро.

Испанец – выпускник академии «Барселоны». За главную команду каталонцев 30-летний футболист выступает с 2008 года.

В составе «Барселоны» Бускетс стал семикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, три раза завоевывал Суперкубок УЕФА и столько же раз выигрывал клубный чемпионат мира.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Бускетс Серхио
Комментарии (2)
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Cules2013
1538052229
Ожидаемо. Один из тех, кто не покинет Барсу, пока будет ей полезен.
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zigbert
1538133510
Барселона его дом.
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