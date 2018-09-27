Голландская компания выпустит ретро-коллекцию из шести футболок «Ювентуса»

Голландская компания Copa на этой неделе объявила об объединении с «Ювентусом» для создания первой в истории официальной ретро-коллекции футболок туринского клуба.

Copa – бренд, специализирующийся на воспроизведении футболок прошлых лет. Он был основан в 1998 году в Бреде и уже сотрудничал с «Барселоной», «Порту», «Ромой», «Интером» и «Наполи».

Коллекция Copa Juventus Retro включает в себя некоторые из самых знаковых футболок «Ювентуса»: 1952 года (чемпионство), 1977 года (победа в Кубке УЕФА), сезона-1983/84 (21-е скудетто и победа в Кубке кубков).

Помимо этого, коллекция дополнена двумя классическими ретро-куртками и футболкой «My First Juventus Shirt» для самых маленьких болельщиков.