Лопетеги: «Севилья» оказалась сильнее «Реала»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги признал, что в матче шестого тура испанской Примеры «Севилья» была сильнее его команды.

«Мы планировали на протяжении всего матча нагнетать давление, атаковать ворота соперника, но не получилось. «Севилья» оказалась сильнее нас.

Травма Марсело? Похоже, ему понадобится перерыв. Но сначала стоит дождаться результатов обследования.

К матчу с «Атлетико» будем готовиться в обычном режиме. Не важно, выиграли мы или проиграли – на подготовку к следующей игре это не влияет.

В чемпионате бывают и поражения, но мы не собираемся опускать руки. Мы будем готовиться к «Атлетико» максимально интенсивно», – сказал Лопетеги.

Матч шестого тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» завершился со счетом 3:0.