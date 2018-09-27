Семин: «Матч складывался не в пользу «Локомотива». Ребята молодцы, проявили характер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Балтики». Железнодорожники выиграли в этой встрече в серии пенальти.

«Мы имели много моментов, но матч постоянно складывался не в нашу пользу. Пропускали голы, после чего приходилось отыгрываться. Отыгрывались очень тяжело.

Ребята молодцы, проявили характер. Были нужны большие волевые усилия, чтобы пройти дальше», – сказал Семин.

В 1/8 финала Кубка России «Локо» сыграет с «Енисеем».