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  • Кубок английской лиги. «Вест Хэм» забил восемь голов «Маклсфилд Таун», «Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» по пенальти

Кубок английской лиги. «Вест Хэм» забил восемь голов «Маклсфилд Таун», «Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» по пенальти

27 сентября 2018, 00:00
2

«Вест Хэм» разгромил «Маклсфилд Таун» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги со счетом 8:0.

В другом матче «Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Уотфорд».

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Вест Хэм – Маклсфилд Таун – 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 29; 2:0 – Снодграсс, 32; 3:0 – Перес, 39; 4:0 – Фредерикс, 51; 5:0 – Огбонна, 54; 6:0 – Снодграсс, 60; 7:0 – Диангана, 67; 8:0 – Диангана, 82.

Тоттенхэм – Уотфорд – 2:2 (2:2; 0:0; 0:0; 4:2 по пенальти)

Голы: 0:1 – Саксес, 46; 1:1 – Алли (с пенальти), 82; 2:1 – Ламела, 86; 2:2 – Капу, 89.

Удаление: нет – Кабаселе, 81.

Календарь Кубка английской лиги

Результаты Кубка английской лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок лиги Уотфорд Тоттенхэм Маклсфилд Таун Вест Хэм
Комментарии (2)
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Топс7
1537997358
Уотфорд хорош
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vick-north-west
1538001632
Вообще у Вест Хэма самая крупная победа в Кубке Лиги 10:0 - над Бьюри в 1/32 сезона 1983/84. В ч-те Англии ПЛ-Д1 для Вест Хэма рекордный счёт те же 8:0 в сезоне 1968/69 над Сандерлендом, в чемпионшипе над Ротерхэмом в сезоне 1957/58 те же 8:0 была победа. В Кубке Лиги похожий разгром был лишь в сезоне 2014/15 также в 1/16-й - Манчестер Сити победил Шеффилд Уэнсдей 7:0.
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