Кубок английской лиги. «Вест Хэм» забил восемь голов «Маклсфилд Таун», «Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» по пенальти

«Вест Хэм» разгромил «Маклсфилд Таун» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги со счетом 8:0.
В другом матче «Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Уотфорд».
Кубок английской лиги. 1/16 финала
Вест Хэм – Маклсфилд Таун – 8:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Антонио, 29; 2:0 – Снодграсс, 32; 3:0 – Перес, 39; 4:0 – Фредерикс, 51; 5:0 – Огбонна, 54; 6:0 – Снодграсс, 60; 7:0 – Диангана, 67; 8:0 – Диангана, 82.
Тоттенхэм – Уотфорд – 2:2 (2:2; 0:0; 0:0; 4:2 по пенальти)
Голы: 0:1 – Саксес, 46; 1:1 – Алли (с пенальти), 82; 2:1 – Ламела, 86; 2:2 – Капу, 89.
Удаление: нет – Кабаселе, 81.
Календарь Кубка английской лиги
Источник: Бомбардир.ру