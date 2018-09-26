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Ребров: «Не могу сказать, что горжусь своей карьерой»

26 сентября 2018, 16:00
2

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о своей карьере. 34-летний российский голкипер признался, что хотел бы выиграть больше трофеев.

– Можете честно признаться себе в том, что горды собой и своей карьерой?

– Нет, не могу. Открою небольшой секрет: дома соорудил специальную полку, где расставил все свои награды. Думал, что буду заходить туда и получать удовольствие, вспоминая о триумфах. Пока ничего подобного не чувствую. Возможно, подсознательно, делал это на будущее. К тому же футбол – это только часть жизни, рано или поздно она закончится и начнется другая. Если я остановлюсь, начну гордится тем, что есть сегодня, то, закончив карьеру, я сяду в этой комнате и пойму, что мне некуда двигаться. И это будет тупиком.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Ребров не провел ни одного матча.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (2)
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Makaweli
1537968333
Штангализ, открою тебе секрет, никто из нынешнего поколение спартака не могут трофеями похвастаться, за исключением случайного чемпионства пару лет назад!
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vladimir-7
1537968339
Ошибка вратаря А.Реброва не прошла даром и он ее осознает, а исправит ее уже поздно.
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