Баринов хотел покинуть «Локомотив» летом, но Семин уговорил его остаться

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что игрок мог уйти в аренду летом, но решил остаться после разговора с главным тренером Юрием Семиным.

«Футболисту нужна игровая практика, и в летнее трансферное окно ему поступил ряд предложений об аренде. Условия целиком и полностью устраивали «Локомотив», поскольку, в частности, предусматривали возможность вернуться зимой.

Отмечу, что интерес был со стороны не только российских, но и нескольких европейских клубов – участников еврокубков. Руководство «Локомотива» было не против, и итоговое решение зависело от Юрия Семина.

Финальный разговор игрока с главным тренером состоялся буквально за пару дней до закрытия окна. Семину удалось убедить Диму, что он игрок состава. Юрий Павлович сказал, чтобы футболист никуда не дергался, и обещал игровое время в достаточном количестве.

Баринов с огромным уважением относится к словам главного тренера, поэтому решил остаться, и сделает все от него зависящее, чтобы принести «Локомотиву» пользу в Лиге чемпионов и РПЛ. Дмитрий надеется, что у него будут шансы оправдать доверие – подобные тому, что представился в игре с «Зенитом», – сказал Банатин.

Баринов вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (3:5) и отметился голом.

Всего в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести встречах Премьер-лиги (две в стартовом составе) и в матче за Суперкубок России, отметившись одним голом и заработав две желтые карточки.