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  • Тарасов: «Семья мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки»

Тарасов: «Семья мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки»

25 сентября 2018, 10:16
22

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил поддержку со стороны своей семьи после неудачного для себя матча восьмого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». Футболист вышел на замену на 78-й минуте. На 80-й он получил желтую карточку, а уже на 82-й – красную.

«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки.

Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», – написал Тарасов в Инстаграме.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3.

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Публикация от text (@tarasov23)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (22)
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zabvo9406
1537861292
Какая семья по счету? Митивируемый
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Полная Канистра
1537861573
на счёт того что станешь мудрым это трудно выполнимая миссия. Похоже этот дар к тебе уже ни когда не придёт такое учудить за 3 минуты игры это рекорд футбола на планете и книги Гиннеса . гордиться есть чем тебе
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Фотон
1537862052
Мудрый человек и Бузова понятия несовместимые. Мудрый человек и показ майки с президентом под футбольной понятия несовместимые. Мудрый человек и две желтые за три минуты понятия совместимые.Мудрый человек никогда не назовет себя мудрым. Вывод: ....... Мудрый человек поймет.
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Сержтир
1537867257
Тарасов при Сёмине врядли уже появиться на поле.
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zenitforever2015
1537867445
Мальчик всё правильно сделал, даже Палыч признал это . А вообще ему Артём подсказал, что надо сделать за четыре минуты!
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amazonaws
1537873308
Косил Тарася конюшину - на красную карточку накосил. По "заслугам" награда нашла своего горе-героя. Тарасов часто играет без МОЗГОВ! Так играют только игроки у которых совсем отсутствует мастерство отбора мяча у соперника. Тарасову легче СКОСИТЬ и удалиться, чем на тренировках отрабатывать всякие ПРИЁМЧИКИ отбора мяча у соперника. С мозгами у Тарасова не всё в порядке и Палычу надо на это уже давно обратить внимание. Так ГРУБИТЬ нельзя. Тарасов ПОДВЁЛ команду, а ведь была у Локомотива возможность спасти игру и сыграть ВНИЧЬЮ!
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zigbert
1537873413
Мудрый конечно постарается и исправит.
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O-Z
1537874640
Тарасов не ошибся. Он спас от явного разгрома за это ему спасибо. хрусталь чорлука если не может доигрывать матчи в нужный момент. Квирквелия в этом сезоне вообще словно тень пейчиновича.
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Grey33
1537882523
Не было у Тарасова выбора. Дзюба от него ушёл как от стоячего.
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sobaka120982
1537883710
Ты утиль и играть тебе в фнл
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