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    Тарасов: «Семья мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил поддержку со стороны своей семьи после неудачного для себя матча восьмого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». Футболист вышел на замену на 78-й минуте. На 80-й он получил желтую карточку, а уже на 82-й – красную.

    «Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки.

    Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», – написал Тарасов в Инстаграме.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.09.2018 10:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 25 сентября 2018, 16:55

      Ты утиль и играть тебе в фнл

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 сентября 2018, 16:35

      Не было у Тарасова выбора. Дзюба от него ушёл как от стоячего.

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 25 сентября 2018, 14:24

      Тарасов не ошибся. Он спас от явного разгрома за это ему спасибо. хрусталь чорлука если не может доигрывать матчи в нужный момент. Квирквелия в этом сезоне вообще словно тень пейчиновича.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 сентября 2018, 14:23

      Офигенно мудрый Тарасов умудрился за четыре минуты схлопотать две карточки и удалиться.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 14:03

      Мудрый конечно постарается и исправит.

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 25 сентября 2018, 14:01

      Косил Тарася конюшину - на красную карточку накосил.
      По "заслугам" награда нашла своего горе-героя.
      Тарасов часто играет без МОЗГОВ!
      Так играют только игроки у которых совсем отсутствует мастерство отбора мяча у соперника.
      Тарасову легче СКОСИТЬ и удалиться, чем на тренировках отрабатывать всякие ПРИЁМЧИКИ отбора мяча у соперника.
      С мозгами у Тарасова не всё в порядке и Палычу надо на это уже давно обратить внимание.
      Так ГРУБИТЬ нельзя.
      Тарасов ПОДВЁЛ команду, а ведь была у Локомотива возможность спасти игру и сыграть ВНИЧЬЮ!

      -1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 сентября 2018, 12:24

      Мальчик всё правильно сделал, даже Палыч признал это . А вообще ему Артём подсказал, что надо сделать за четыре минуты!

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 сентября 2018, 12:20

      Тарасов при Сёмине врядли уже появиться на поле.

      -1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Сержтир 25 сентября 2018, 17:28

      Поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 25 сентября 2018, 12:16

      «Сделает выводы и постарается их исправить»!!!!))) ****! Уровень Кличко!)

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      Рейтинг: +17870

      ilichkadr > Leeds1023 25 сентября 2018, 14:04

      Не, Кличко отстал на целое поколение. Нынче в моде Instagram, на мозги спроса нет. Палычу видимо тоже отстучал по клаве, мол извини, так получилось.

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 25 сентября 2018, 12:15

      Мудряк.

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