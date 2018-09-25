Тарасов: «Семья мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил поддержку со стороны своей семьи после неудачного для себя матча восьмого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом». Футболист вышел на замену на 78-й минуте. На 80-й он получил желтую карточку, а уже на 82-й – красную.

«Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки.

Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время», – написал Тарасов в Инстаграме.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3.