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«Чемпионат»: «Локомотив» не планирует увольнять Семина

24 сентября 2018, 13:44
15

Руководство «Локомотива» не будет менять главного тренера, несмотря на неудачный старт команды в текущем сезоне, сообщает «Чемпионат».

Совет директоров московского клуба не намерен принимать поспешного решения по поводу дальнейшего будущего Юрия Семина. 71-летний специалист продолжит руководить «Локомотивом».

«Локомотив» не может победить на протяжении последних четырех матчей (три поражения и одна ничья). После восьми туров железнодорожники набрали всего девять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В групповом раунде Лиги чемпионов москвичи стартовали с проигрыша «Галатасараю» (0:3).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (15)
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MURAD F. A.
1537786107
НА ДОЛГО ЛИ
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LIO1987
1537786277
Каждый слушок выкладывают, во достал бомбардир!!!
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Фотон
1537787490
Все мы прекрасно знаем, что сегодня говорится одно, а назавтра происходит совсем другое. Грош цена этим словам.
Ответить
777+
1537787734
Когда неважно в Локо, - то "виновен" Палыч, А если хорошо - "работа руководства" всем видна... Не смейте трогать, - руки прочь от Палыча, собаки.....!!! С ним Локо - чемпион, а с вами лишь достигнет дна!!!.....
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кузнецов артем
1537788058
Менять то не на кого. Может там просто Штофельхаус ищет нового тренера, в Германии...
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Нас Много
1537788895
А может Смородскую тренером поставить?
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Мары
1537795437
Менять Палыча очень большая глупость. Куй на куй менять, только время терять. Много раз без Палыча Локо был чемпионом ? То то и оно. Оставьте Юрия Палыча в покое.
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Рубик Докоян
1537813350
А увольнения никогда не планируют, они происходят на эмоциях, спонтанно. В "Локо" есть кому дать пинка для ускорения, а Палыч -- это памятник !!!
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