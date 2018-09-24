«Чемпионат»: «Локомотив» не планирует увольнять Семина

Руководство «Локомотива» не будет менять главного тренера, несмотря на неудачный старт команды в текущем сезоне, сообщает «Чемпионат».

Совет директоров московского клуба не намерен принимать поспешного решения по поводу дальнейшего будущего Юрия Семина. 71-летний специалист продолжит руководить «Локомотивом».

«Локомотив» не может победить на протяжении последних четырех матчей (три поражения и одна ничья). После восьми туров железнодорожники набрали всего девять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В групповом раунде Лиги чемпионов москвичи стартовали с проигрыша «Галатасараю» (0:3).