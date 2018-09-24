Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Чемпионат»: «Локомотив» не планирует увольнять Семина

    Руководство «Локомотива» не будет менять главного тренера, несмотря на неудачный старт команды в текущем сезоне, сообщает «Чемпионат».

    Совет директоров московского клуба не намерен принимать поспешного решения по поводу дальнейшего будущего Юрия Семина. 71-летний специалист продолжит руководить «Локомотивом».

    «Локомотив» не может победить на протяжении последних четырех матчей (три поражения и одна ничья). После восьми туров железнодорожники набрали всего девять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В групповом раунде Лиги чемпионов москвичи стартовали с проигрыша «Галатасараю» (0:3).

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 21:22

      А увольнения никогда не планируют, они происходят на эмоциях, спонтанно. В "Локо" есть кому дать пинка для ускорения, а Палыч -- это памятник !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 16:23

      Менять Палыча очень большая глупость.
      Куй на куй менять, только время терять.
      Много раз без Палыча Локо был чемпионом ? То то и оно.
      Оставьте Юрия Палыча в покое.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 24 сентября 2018, 14:34

      А может Смородскую тренером поставить?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 сентября 2018, 14:20

      Менять то не на кого. Может там просто Штофельхаус ищет нового тренера, в Германии...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > кузнецов артем 24 сентября 2018, 16:03

      Он его давно нашел, вот он с Геркусом и хочет Семина поменять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 24 сентября 2018, 14:15

      Когда неважно в Локо, - то "виновен" Палыч,
      А если хорошо - "работа руководства" всем видна...
      Не смейте трогать, - руки прочь от Палыча, собаки.....!!!
      С ним Локо - чемпион, а с вами лишь достигнет дна!!!.....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > 777+ 24 сентября 2018, 14:35

      Эта схема не в Локо придумана, так везде. В прошлом сезоне этот скучный футбол хоть давал результат (много побед по 1-0 в последние 10 минут). В этом сезоне на то, во что они играют просто больно смотреть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1501

      777+ > iluha1907 24 сентября 2018, 15:05

      То, что Локо не показывает в этом сезоне хотя бы прошлогодней игры - я лично, не удивлен и на то есть объективные обстоятельства.... Очень много игроков было на ЧМ, несколько человек новых, вместе не прошли сборы, в разной физ. форме и т.д. Нужно дать время, подбор то игроков - один из лучших в РПЛ и на одну из путевок в ЛЧ Локо по прежнему претендует (я так думаю).....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > 777+ 24 сентября 2018, 15:18

      Синдром второго сезона это все понятно. Но они даже в защите умудряются играть отвратительно, хотя перестановки в ней начались только с игры против турков. Что самое грустное для меня это то, что при наличии хорошего количества креативных игроков, Семин все равно будет играть от защиты, в надежде на контр атаки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1501

      777+ > iluha1907 24 сентября 2018, 15:39

      От нее, от защиты наверное и стоит играть: чемпионские годы Бердыева в Рубине, та же самая игра Ростова с Бердыевым (на мой взгляд - симпатичная) давала результат, про защиту ЦСКА я вообще не говорю - лучшая (была) в последние годы, да и в чемпионском Зените не дети в защите играли. Даже Спартак один раз за 16-ть лет умудрился выиграть, когда Каррера навел порядок в защите.... К сожалению, в нашем чемпионате нет и я так полагаю не предвидится появление Неймаров, Мбапе, и прочих Модричей и Исок - поэтому играть вторым номером, даже для чемпионов иногда вполне естественно.......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > 777+ 24 сентября 2018, 15:59

      С таким подбором игроков в обороне у Локо не должно быть особых проблем в защите. Может быть это даже не самый плохой вариант играть от защиты, но при этом должна быть хоть какая то идея игры в нападении. В нашем чемпионате не так много команд которые будут ломиться первым номером. Как дело доходит до позиционной атаки, так команда просто исчезает с поля, хотя исполнители в нападении достаточно креативны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 сентября 2018, 14:11

      Все мы прекрасно знаем, что сегодня говорится одно, а назавтра происходит совсем другое. Грош цена этим словам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Фотон 24 сентября 2018, 17:39

      Руководство успокоило всех, а само ищет новую кандидатуру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 24 сентября 2018, 13:51

      Каждый слушок выкладывают, во достал бомбардир!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 сентября 2018, 13:48

      НА ДОЛГО ЛИ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11