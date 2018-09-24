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    Гаттузо: «Милан» произвел двоякое впечатление»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо недоволен тем, что команда не может держать темп на протяжении всего матча, как это случилось в игре с «Аталантой».

    «Нам есть о чем сожалеть, но я не сержусь. Сегодня команда произвела двоякое впечатление. В первом тайме мы отлично играли, но последние полчаса нам пришлось помучиться. Такое происходит уже четвертый тур подряд – мы пока не способны играть стабильно на протяжении всех 90 минут.

    От нас требуется большего. И у нас впереди еще много игр. Но если мы и дальше не будем доводить матчи до побед, то будет сложно выполнять поставленную задачу.

    Высокий темп нужно держать дольше, а так мы играем ярко лишь на коротком отрезке времени. В заключительные 30 минут команду было не узнать», – сказал Гаттузо.

    Матч пятого тура итальянской Серии А «Милан» – «Аталанта» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Football Italia

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    24.09.2018 09:55
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