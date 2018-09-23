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    Семин: «Чемпионский титул будем передавать в мае. Сейчас только восьмой тур»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (3:5).

    «Сегодня еще только восьмой тур, передавать чемпионский пояс мы будем в мае, а до этого еще очень много игр. В прошлом году в этот момент «Зенит» тоже опережал нас на много очков.

    В период после чемпионского года было много факторов, которые мы учли неправильно при подготовке к новому сезону или вовсе не учли. Поэтому так тяжело входим, сложно дается игра, есть определенный дисбаланс. Но такое часто бывает, после успеха нужна трезвая голова, нужно много работать», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 19:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 24 сентября 2018, 06:19

      Ха-ха и это наш чемпион которому в одной игре трёшку отгрузили сухую схавал и даже не поморщился в следующей ещё пять всё шпалыч выдохся назначайте этого лысого очкарика хвастуна геркуса тренером и будете чемпионами

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 сентября 2018, 22:05

      На самом деле Палыч всё понимает.

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 23 сентября 2018, 22:00

      Как можно так играть? Команды играет в Лиге Чемпионов непонятно как вы готовились к сезону?! Стыдно честное слово. Да на бумаге приобретения сильные, а на деле и тактике где все это! Команда уровня второго дивизиона на данный момент играет. Сейчас дерби с Балтикой будет вот будет заруба. Об какой ЛЧ может быть речь вот ваша лига чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 21:51

      Все еще только начинается.

      2
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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr 23 сентября 2018, 21:10

      Палыч лукавит. Никогда так низко не опускался действующий чемпион. Ещё пару таких игр и Локо будет бороться за выживание с Анжи и Енисеем.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > ilichkadr 23 сентября 2018, 21:17

      Глупости. И ты сам это знаешь.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2018, 20:59

      Палыч, а почему передавать?....у Локо есть шансы претендовать на чемпионский титул....

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2018, 20:05

      цыплят по осени считают в данном случае весной

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 23 сентября 2018, 19:58

      Семин: "Чемпионский титул будем передавать в мае".
      Но всё-таки будите,да?))

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > GoldPlayFIFARus9 23 сентября 2018, 20:08

      БудЕте, если уж так не терпится. Учи русский язык.

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Антибиотик 23 сентября 2018, 20:55

      Когда не к чему до*баться, до*бись до грамотности,да? Пошёл на йух чудило, твой коммент вообще ни к селу, ни к городу ;-)

      -2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > GoldPlayFIFARus9 23 сентября 2018, 20:58

      Хорошо, как скажешь. Я так понимаю, что у тебя просто закончился словарный запас.

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Антибиотик 23 сентября 2018, 22:25

      "Хорошо, как скажешь". И тут же продолжил разглагольствовать, п*здабол. П*здаболам в рот нассым

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 сентября 2018, 19:55

      С Бузовым Локо непобедим.))

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 сентября 2018, 19:55

      Пораженческие слова тренера! Пора Палычу на отдых

      -1
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