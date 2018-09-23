Семин: «Чемпионский титул будем передавать в мае. Сейчас только восьмой тур»

Ха-ха и это наш чемпион которому в одной игре трёшку отгрузили сухую схавал и даже не поморщился в следующей ещё пять всё шпалыч выдохся назначайте этого лысого очкарика хвастуна геркуса тренером и будете чемпионами
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (3:5).
«Сегодня еще только восьмой тур, передавать чемпионский пояс мы будем в мае, а до этого еще очень много игр. В прошлом году в этот момент «Зенит» тоже опережал нас на много очков.
В период после чемпионского года было много факторов, которые мы учли неправильно при подготовке к новому сезону или вовсе не учли. Поэтому так тяжело входим, сложно дается игра, есть определенный дисбаланс. Но такое часто бывает, после успеха нужна трезвая голова, нужно много работать», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.
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