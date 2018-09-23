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  • Семин: «Чемпионский титул будем передавать в мае. Сейчас только восьмой тур»

Семин: «Чемпионский титул будем передавать в мае. Сейчас только восьмой тур»

23 сентября 2018, 19:13
18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (3:5).

«Сегодня еще только восьмой тур, передавать чемпионский пояс мы будем в мае, а до этого еще очень много игр. В прошлом году в этот момент «Зенит» тоже опережал нас на много очков.

В период после чемпионского года было много факторов, которые мы учли неправильно при подготовке к новому сезону или вовсе не учли. Поэтому так тяжело входим, сложно дается игра, есть определенный дисбаланс. Но такое часто бывает, после успеха нужна трезвая голова, нужно много работать», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий
Комментарии (18)
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Sviro
1537719695
Прошли времена, когда команда становилась чемпионом два и более раз кряду! Так что передавать придётся, мне кажется, хотя лично против Локо ничего не имею, после того, как команда вылезла из - под смородины. Но всё в руках, вернее, в ногах игроков и тренера. Хотя очевидно, что Зенит "на ходу" и на кураже! Он скорее всего и станет чемпионом в этом сезоне.
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Gornostay
1537721731
Пораженческие слова тренера! Пора Палычу на отдых
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GoldPlayFIFARus9
1537721894
Семин: "Чемпионский титул будем передавать в мае". Но всё-таки будите,да?))
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Garrincha58
1537722307
цыплят по осени считают в данном случае весной
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a-rakhmatov
1537725567
Палыч, а почему передавать?....у Локо есть шансы претендовать на чемпионский титул....
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ilichkadr
1537726209
Палыч лукавит. Никогда так низко не опускался действующий чемпион. Ещё пару таких игр и Локо будет бороться за выживание с Анжи и Енисеем.
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zigbert
1537728692
Все еще только начинается.
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O-Z
1537729205
Как можно так играть? Команды играет в Лиге Чемпионов непонятно как вы готовились к сезону?! Стыдно честное слово. Да на бумаге приобретения сильные, а на деле и тактике где все это! Команда уровня второго дивизиона на данный момент играет. Сейчас дерби с Балтикой будет вот будет заруба. Об какой ЛЧ может быть речь вот ваша лига чемпионов.
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starche
1537729512
На самом деле Палыч всё понимает.
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богатяновский
1537759189
Ха-ха и это наш чемпион которому в одной игре трёшку отгрузили сухую схавал и даже не поморщился в следующей ещё пять всё шпалыч выдохся назначайте этого лысого очкарика хвастуна геркуса тренером и будете чемпионами
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