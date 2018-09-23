Семин: «Планирую ли дальше работать с «Локомотивом»? В обязательном порядке!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (3:5).

«Планирую ли я продолжать работу с командой? В обязательном порядке!

Почему «Зенит» смотрелся лучше в физическом плане? У них было больше агрессии, мы проиграли много единоборств. Я бы не сказал, что мы были хуже в физическом плане, хотя тут надо смотреть статистику. В единоборствах Дзюба выигрывал практически все нерешeнные мячи.

Считаю ли я что команда играет всe лучше и лучше? Да, многие отрезки мы играем достаточно хорошо, но в другие отрезки мы выпадаем из игры и проигрываем матч», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.