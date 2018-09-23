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  • Семин: «Планирую ли дальше работать с «Локомотивом»? В обязательном порядке!»

Семин: «Планирую ли дальше работать с «Локомотивом»? В обязательном порядке!»

23 сентября 2018, 18:43
16

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (3:5).

«Планирую ли я продолжать работу с командой? В обязательном порядке!

Почему «Зенит» смотрелся лучше в физическом плане? У них было больше агрессии, мы проиграли много единоборств. Я бы не сказал, что мы были хуже в физическом плане, хотя тут надо смотреть статистику. В единоборствах Дзюба выигрывал практически все нерешeнные мячи.

Считаю ли я что команда играет всe лучше и лучше? Да, многие отрезки мы играем достаточно хорошо, но в другие отрезки мы выпадаем из игры и проигрываем матч», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (16)
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Grey33
1537717542
Шпалычу удачи.
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Yev
1537717639
Палыч, призоди в себя и пацанов мотивируй!!! Вы нам нужны в Европе!!! Удачи!!!
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Боцман59rus
1537717996
В будке Депо
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fortune-bva
1537718100
очень тяжелое время для паровозов! вспоминается 2005 год.... Тут с командой остаются только глубоко преданные болельщики! Вперед Локо! Палычу удачи! Вместе мы сможем выйти из локо-пеке, очень крутого пеке...
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Полная Канистра
1537718242
может лучше прекратить ролики крутить без конца это во вред идёт команде
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AHTUNGBOL
1537718281
Да что ж это за менталитет у всех наших болел, неважно, Спартак, локомотив, зенит, одна-две неудачи и все, хоронят тренера, команду или всех сразу, наберитесь терпения, в подготовке к чемпионату очень много факторов, верьте в свою команду и своим тренерам, не переобувайтесь раньше времени.
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МВС
1537719281
Палыч выправит ситуацию.и не такое бывало.да и вообще,если не он,то кто?!
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DOCTOR PENALTY
1537722273
После каждой ничьей, после каждого поражения журналисты задают один и тот же вопрос тренерам : вы собираетесь в отставку? Это самый дебильный вопрос сегодняшних дней!
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Рубик Докоян
1537725841
Всё-таки у "Локо было на 2 дня больше для восстановления и отдыха, но в игре этого не было видно и по физике они не были свежей и быстрей " Зенита". Пройдёт и это, надо работать и не делать скоропалительных выводов.
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zigbert
1537728146
К сожалению неудачи не прибавляют настроения. У Локомотива есть потенциал и победы должны прийти.
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