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    Семин: «Планирую ли дальше работать с «Локомотивом»? В обязательном порядке!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (3:5).

    «Планирую ли я продолжать работу с командой? В обязательном порядке!

    Почему «Зенит» смотрелся лучше в физическом плане? У них было больше агрессии, мы проиграли много единоборств. Я бы не сказал, что мы были хуже в физическом плане, хотя тут надо смотреть статистику. В единоборствах Дзюба выигрывал практически все нерешeнные мячи.

    Считаю ли я что команда играет всe лучше и лучше? Да, многие отрезки мы играем достаточно хорошо, но в другие отрезки мы выпадаем из игры и проигрываем матч», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 18:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 21:42

      К сожалению неудачи не прибавляют настроения. У Локомотива есть потенциал и победы должны прийти.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 21:04

      Всё-таки у "Локо было на 2 дня больше для восстановления и отдыха, но в игре этого не было видно и по физике они не были свежей и быстрей " Зенита". Пройдёт и это, надо работать и не делать скоропалительных выводов.

      3
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      Рейтинг: +20

      Cherkizonische 23 сентября 2018, 20:57

      "Планирую ли я продолжать работу с командой? В обязательном порядке!" Но, Герк Ус видимо не планирует.
      Каждый год, в РФ, какая-нибудь команда доставляет нам боль. Сейчас это Локо. Был и Зенит и Спартак и ЦСКА. Все это происходит от переизбытка денег и тех, кто пытается их "пилить". Глушаков получает 15 млн в месяц, Миранчуки Ролсройсы покупают, сборники, отстояв в 11 человек в обороне 120 минут, получают ЗМС... А все должны были получить корзинку с продуктами и льготную путевку в Крым. Но ведь и ребята не сами себе на карточку миллионы переводят.
      Ужасно смотреть это все, когда нет игры. Нет магии на поле. Нет понимания. Опять же, у Локо Чурлука, Хеведес, Фернандес, Фарфан, Эдер, Миранчуки, Смолов, а игры нет. У ЦСКА того же, одна молодежь, но тащит, игра есть. Из сыгранных за сезон, пока что единственный матч понравился - с Галатарасаем.
      Вообщем верим в Локо, верим в возвращении магии на поле.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 сентября 2018, 20:50

      Всё будет хорошо!

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 20:04

      После каждой ничьей, после каждого поражения журналисты задают один и тот же вопрос тренерам : вы собираетесь в отставку? Это самый дебильный вопрос сегодняшних дней!

      3
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 23 сентября 2018, 19:49

      Правильно Палыч, ты легенда РФ

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      Рейтинг: +1364

      МВС 23 сентября 2018, 19:14

      Палыч выправит ситуацию.и не такое бывало.да и вообще,если не он,то кто?!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 сентября 2018, 19:09

      Я верю в Палыча ! Это наш тренер , решить проблему можно и нужно ! Удачи нашему машинисту !

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 сентября 2018, 19:05

      Очнись,проснись,открой глаза, Юрий Павлович!!!
      Лига Чемпионов еще при ужасной модели игры и расстановке..Давайте уже атаковать ВСЕМИ силами,а не прижавшись к линии штрафной полкоманды в оборону ставить

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 сентября 2018, 18:58

      Да что ж это за менталитет у всех наших болел, неважно, Спартак, локомотив, зенит, одна-две неудачи и все, хоронят тренера, команду или всех сразу, наберитесь терпения, в подготовке к чемпионату очень много факторов, верьте в свою команду и своим тренерам, не переобувайтесь раньше времени.

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