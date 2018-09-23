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    Назаров – об игре «Спартака»: «Зачем все сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Беда началась гораздо раньше»

    Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров накануне дерби с ЦСКА отметил, что в красно-белой команде пропала семейная атмосфера. Актер на стал связывать невнятную игру спартаковцев на старте сезона с травмой защитника Самуэля Жиго и уходом полузащитника Квинси Промеса.

    «Весь сезон «Спартак» играет примерно в одном состоянии. Зачем сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Дело не в этом. Беда началась гораздо раньше.

    Отсутствует ощущение «вместе». Совместный восторг, удовольствие и счастье. Играют по принципу «получится – не получится», – сказал Назаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 16:20
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2

      bvp-47 25 сентября 2018, 06:49

      пускай попьют чая из самовара с баранками , а назаров приготовит маленький шедевр и опять будет семья

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 сентября 2018, 00:37

      Очень жаль, что Назаров ссучился.. Даже объяснения этому не подберу. Но факт - кто он сейчас. Водка, маразм.. Пусть диагнозы ставят врачи. Но сегодня для того, чтобы воспринимать его всерьез надо быть клинически нездоровым.

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 24 сентября 2018, 10:02

      Неужели господин Назаров считает себя болельщиком Спартака? Судя по его высказываниям, он из пятой колонны и действует по принципу, Спартак мне друг, но Гинер мне дороже. Когда костолом Дзюба искалечил лучшего защитника команды, этот актер и голоса не подал в осуждение. А теперь еще и оправдывает Дзюбу. Занят расшатыванием команды, льёт воду на мельницу криминала, который из года в год гундосит об отставке любого тренера Спартака.

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      Рейтинг: +15

      spartakvorever2 24 сентября 2018, 09:22

      Не понимаю тех, кто за Карреру. За то вемя что он в команде можно было бы наладить игру. А он только ждет новых игроков, чтобы ему купили, а они, мол, сами все наладят. Обидно было смотреть на игру ЦСКА в атаке и на игру Спартака. ЦСКА играл весело, раскрепощенно, прям как Спартак в свои лучшие годы. А во что превратилась игра Спартака? Ни мысли, ни выдумки в атаке. Разве что Ханни пытался комбинировать. Зобнин трудяга, но надо же и ворота чужие атаковать. Где удары? Рассказов хорош в единоборствах, но пасует часто так, что дает атаку на свои ворота. Все разучились бить по воротам. Короче, нужен новый тренер.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 24 сентября 2018, 00:24

      Назаров - новый Гуру Спартака.

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 23 сентября 2018, 23:04

      Федун должен поддержать Карреру!сам ведь его подставил с продажей Промеса на флажке,и навести порядок в команде,а не возвращать в команду Глушакова.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 сентября 2018, 22:56

      Лично я считаю,что игры, толковой игры при Каррере не было и нет! В чемпионском сезоне было везение, удача если хотите, лидеры были в форме, а сейчас начали вы........, команда была одним целым! Но как только ведущие футболисты перестали стараться играть, отвернулась может и удача, отсюда и ПАОК, и Рапид, отстойная игра с Ахматом! Надеюсь что тренерскому штабу удастся исправить свои же ошибки в подготовке игроков к сезону, как можно быстрее, иначе Зину можно будет не догнать и в Европе оконфузится!

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      Рейтинг: +15

      spartakvorever2 > Опорник84 24 сентября 2018, 09:15

      Согласен с вами. Но Каррера не наладит ничего, нет потенциала.

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 21:31

      С такими людьми, как Федун, ощущения "вместе" не бывает.***

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 21:19

      Сейчас все больше и больше начинаешь понимать , в наши ряды внедрился провокатор. Тебе Дмитрий место рядом с Червиченко.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 19:04

      Вот как сапёр ошибается дважды, первый раз при выборе профессии, так и Назаров не тот вид спорта выбрал для боления. Надо бы по проще для понимания, ну например, ****** на байдарках и каноэ...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 19:10

      Я уже скоро начну материться. На "СС" со своей тупой программой достали, так и тут теперь на "Бамбардуре". Звездят лово "гре-***".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 19:11

      Г.р.е.б.л.я....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 19:12

      Всё равно я тебя тупая программа сделаю и напишу слово которое ты зазвездила, вместе с твоими программистами.

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