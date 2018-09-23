Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назаров – об игре «Спартака»: «Зачем все сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Беда началась гораздо раньше»

Назаров – об игре «Спартака»: «Зачем все сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Беда началась гораздо раньше»

23 сентября 2018, 16:20
33

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров накануне дерби с ЦСКА отметил, что в красно-белой команде пропала семейная атмосфера. Актер на стал связывать невнятную игру спартаковцев на старте сезона с травмой защитника Самуэля Жиго и уходом полузащитника Квинси Промеса.

«Весь сезон «Спартак» играет примерно в одном состоянии. Зачем сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Дело не в этом. Беда началась гораздо раньше.

Отсутствует ощущение «вместе». Совместный восторг, удовольствие и счастье. Играют по принципу «получится – не получится», – сказал Назаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Промес Квинси Жиго Самуэль
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1537709343
Шарфик потуже и потише.))))
Ответить
Т34
1537710300
Семейная атмосфера всегда начинает пропадать, когда кто-то начинает себя считать выше и лучше других, перестает трудиться наравне со всеми, делает то, что нравится только ему. И когда этой личности из семьи указывают место, на помощь приходит злая теща, в лице Назарова, Ловчева или еще кого-то со сдвинутыми не понятно куда мозгами, которая начинает поучать тому, что не вписывается в эту семью, внося хаос и разлад. Не лезьте со своим уставом в чужой монастырь, не вносите смуту, без вас разберутся. Вокруг Спартака и без вас хватает провокаторов и "доброжелателей".
Ответить
мы_не_рабы
1537712694
Повар опять понёс бредятину. Травма Жиго и продажа Промеса - это объективные реалии. Но я не слышеал. ни в одном интервью Массимо Карреры. чтобы он сваливал на это неудачную игру команды! Повар сам что-то придумывает и верит в это. А ощущение "вместе" у повара было когда Спартак побеждал, а сейчас надо искать виновного. Конечно тренера. Тем более иностранца. Ну не Глушакова же! Он же "звезда"! Правда в сборную Черечесов его не вызвал. Почему интересно?
Ответить
Flame2045
1537712911
Повар своим словесным поносом и так конфликт в Спартаке спровоцировал! пора угомониться!
Ответить
slavа0508
1537713750
Иди уже лесом...снимай следующий сезон Кухни у тебя это лучше получается.....а из рядов болел Спартака мы тебя уже вычеркнули....ты не болельщик а провакатор...и пеарщик....
Ответить
RedWhiteFans2
1537713973
Назаров прав. Сигналы равнодушных интервью Карреры после непонятных проигрышей и идентичное состояние команды в следующих матчах - это и есть подход и Карреры и в первую очередь Федуна. Спартвк ни тому ни другому не нужен. Транферная политика кроме Промеса-гавно.
Ответить
Крейсеp
1537716197
Этот Назаров уже задрал. Истеричка. При одном и том же тренере Спартак показывал как выдающуюся игру, так и не очень привлекательную. Но... Что делать, если в команде конфликт? И по чьей вине конфликт? Каррера что ли заставляет их играть плохо? Или может кто-то уже два сезона не в форме (Глушаков)? А кто-то всегда бегает по полю в режиме "тюлень" (Комбаров).
Ответить
Sky Spartak
1537716519
Потерял уважение..как и боярский у зенита....
Ответить
Мары
1537716734
Назаров полный тудак, если не понимает, что связи в один миг не наигрываются.Семейной атмосферы ему хочется ? Пускай трандует в Дом - 2. И на стадионе больше лучше не появляется идиота кусок.
Ответить
Рубик Докоян
1537718659
Вот как сапёр ошибается дважды, первый раз при выборе профессии, так и Назаров не тот вид спорта выбрал для боления. Надо бы по проще для понимания, ну например, ****** на байдарках и каноэ...
Ответить
Главные новости
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
7
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+