Назаров – об игре «Спартака»: «Зачем все сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Беда началась гораздо раньше»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров накануне дерби с ЦСКА отметил, что в красно-белой команде пропала семейная атмосфера. Актер на стал связывать невнятную игру спартаковцев на старте сезона с травмой защитника Самуэля Жиго и уходом полузащитника Квинси Промеса.

«Весь сезон «Спартак» играет примерно в одном состоянии. Зачем сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Дело не в этом. Беда началась гораздо раньше.

Отсутствует ощущение «вместе». Совместный восторг, удовольствие и счастье. Играют по принципу «получится – не получится», – сказал Назаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.