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    Магнуссон: «Лично знаю тренера «Спартака» и хочу у него выиграть»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что рассчитывает на победу в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком». По словам исландца, он знаком с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой по работе в «Ювентусе».

    «Я знаю, что «Спартак» – хорошая команда. Я лично знаю тренера «Спартака» и, очевидно, хочу у него выиграть.

    Когда он был вторым тренером в «Ювентусе», я был еще совсем молодым и очень многому у него научился. Поэтому я знаю, что у него хорошая команда. Я знаю, как они играют. Могу делать выводы еще по «Ювентусу».

    Будет отличная игра. Мы хотим победить и набрать три очка», – сказал Магнуссон.

    Сам Магнуссон не сможет принять участия в матче из-за повреждения мягких тканей бедра, полученного в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0).

    Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2018 15:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 23 сентября 2018, 16:15

      сначала влашич..теперь магнуссон...мне кажется или эти люди слишком много пиз.дят)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 сентября 2018, 16:15

      Если сейчас не в Юве, значит там он не пригодился...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 23 сентября 2018, 15:59

      у тебя хотелка не выросла

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2018, 15:58

      сам не играет сегодня а с лавки хочет выиграть лично самого тренера бред какой то

      5
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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr 23 сентября 2018, 15:52

      Ага, Спартак тот же Ювентус, но вид сбоку. Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Но за все эти годы я не смог огорчить её до смерти. А теперь, когда я вырос - огорчу!

      2
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:44

      Хер ты выиграешь у Спартака, Хер Дур Мгнусный.

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 23 сентября 2018, 15:40

      Все в руках ваших,удачи)

      0
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