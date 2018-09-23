Магнуссон: «Лично знаю тренера «Спартака» и хочу у него выиграть»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что рассчитывает на победу в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком». По словам исландца, он знаком с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой по работе в «Ювентусе».

«Я знаю, что «Спартак» – хорошая команда. Я лично знаю тренера «Спартака» и, очевидно, хочу у него выиграть.

Когда он был вторым тренером в «Ювентусе», я был еще совсем молодым и очень многому у него научился. Поэтому я знаю, что у него хорошая команда. Я знаю, как они играют. Могу делать выводы еще по «Ювентусу».

Будет отличная игра. Мы хотим победить и набрать три очка», – сказал Магнуссон.

Сам Магнуссон не сможет принять участия в матче из-за повреждения мягких тканей бедра, полученного в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0).

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.