Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Магнуссон: «Лично знаю тренера «Спартака» и хочу у него выиграть»

Магнуссон: «Лично знаю тренера «Спартака» и хочу у него выиграть»

23 сентября 2018, 15:37
7

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что рассчитывает на победу в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком». По словам исландца, он знаком с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой по работе в «Ювентусе».

«Я знаю, что «Спартак» – хорошая команда. Я лично знаю тренера «Спартака» и, очевидно, хочу у него выиграть.

Когда он был вторым тренером в «Ювентусе», я был еще совсем молодым и очень многому у него научился. Поэтому я знаю, что у него хорошая команда. Я знаю, как они играют. Могу делать выводы еще по «Ювентусу».

Будет отличная игра. Мы хотим победить и набрать три очка», – сказал Магнуссон.

Сам Магнуссон не сможет принять участия в матче из-за повреждения мягких тканей бедра, полученного в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0).

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Магнуссон Хердур Каррера Массимо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1537706423
Все в руках ваших,удачи)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1537706650
Хер ты выиграешь у Спартака, Хер Дур Мгнусный.
Ответить
ilichkadr
1537707138
Ага, Спартак тот же Ювентус, но вид сбоку. Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Но за все эти годы я не смог огорчить её до смерти. А теперь, когда я вырос - огорчу!
Ответить
Полная Канистра
1537707520
сам не играет сегодня а с лавки хочет выиграть лично самого тренера бред какой то
Ответить
nik55
1537707566
у тебя хотелка не выросла
Ответить
ribavadim
1537708503
Если сейчас не в Юве, значит там он не пригодился...
Ответить
"supermax"
1537708530
сначала влашич..теперь магнуссон...мне кажется или эти люди слишком много пиз.дят)
Ответить
Главные новости
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
7
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+