Уткин: «Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку. Тут все ясно: пацаны учили мужиков пользоваться инстой»

Комментатор Василий Уткин высказался по поводу матча между молодежными командами ЦСКА и «Спартака» (1:2). За красно-белых в этой встрече сыграли защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от работы с основным составом.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что оба футболиста набирают форму в дубле.

«Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку. На кой? Тут все ясно: пацаны учили мужиков пользоваться инстой. Забегание в инстаграм», – написал Уткин в твиттере.

После игры Глушаков в инстаграме опубликовал фото, на котором назвал футболистов молодежной команды будущим «Спартака».