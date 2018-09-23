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  • Уткин: «Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку. Тут все ясно: пацаны учили мужиков пользоваться инстой»

Уткин: «Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку. Тут все ясно: пацаны учили мужиков пользоваться инстой»

23 сентября 2018, 13:22
4

Комментатор Василий Уткин высказался по поводу матча между молодежными командами ЦСКА и «Спартака» (1:2). За красно-белых в этой встрече сыграли защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от работы с основным составом.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что оба футболиста набирают форму в дубле.

«Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку. На кой? Тут все ясно: пацаны учили мужиков пользоваться инстой. Забегание в инстаграм», – написал Уткин в твиттере.

После игры Глушаков в инстаграме опубликовал фото, на котором назвал футболистов молодежной команды будущим «Спартака».

Источник: Twitter
Россия. Молодежное первенство ЦСКА (мол) Спартак М (мол) Глушаков Денис Ещенко Андрей Уткин Василий
Комментарии (4)
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giluxa1963
1537699010
пусть к молодёжке привыкают основы им при карере не видать
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shinnik
1537699664
Сел на тему.. Тяжело будет теме.)
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DOCTOR PENALTY
1537706327
Поздно их этому обучать. Если руки не тем концом вставлены, они ногам покоя не дают.
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zigbert
1537712591
Сам Василий тоже наверное не редко в этой инсте.
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