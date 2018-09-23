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    Уткин: «Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку. Тут все ясно: пацаны учили мужиков пользоваться инстой»

    Комментатор Василий Уткин высказался по поводу матча между молодежными командами ЦСКА и «Спартака» (1:2). За красно-белых в этой встрече сыграли защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от работы с основным составом.

    Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что оба футболиста набирают форму в дубле.

    «Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку. На кой? Тут все ясно: пацаны учили мужиков пользоваться инстой. Забегание в инстаграм», – написал Уткин в твиттере.

    После игры Глушаков в инстаграме опубликовал фото, на котором назвал футболистов молодежной команды будущим «Спартака».

    Источник: Twitter

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    23.09.2018 13:22
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 17:23

      Сам Василий тоже наверное не редко в этой инсте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:38

      Поздно их этому обучать. Если руки не тем концом вставлены, они ногам покоя не дают.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 сентября 2018, 13:47

      Сел на тему..
      Тяжело будет теме.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 сентября 2018, 13:36

      пусть к молодёжке привыкают основы им при карере не видать

      4
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