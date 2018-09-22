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    «Спартак»: в дубле Глушаков и Ещенко набирают форму

    Пресс-служба «Спартака» объяснила присутствие Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в составе молодежной команды в матче восьмого тура молодежного первенства РПЛ против ЦСКА (2:1). Игроки набирают форму.

    «В стартовом составе нашей команды вышли Андрей Ещенко и Денис Глушаков (ему была доверена капитанская повязка). Опытные защитник и хавбек набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле», – сообщает клуб.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Глушаков зимой может уйти в «Краснодар».

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.09.2018 18:10
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:00

      Какая уж там форма ,поддержать хотя бы что есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 сентября 2018, 01:00

      Набирают оптимальную форму....
      Это как? Форма была, но не оптимальная?
      Пусть доигрывают за дубль и уходят с миром.
      Половина балласта сброшена, осталось столько же.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 сентября 2018, 00:06

      Может быть к зиме наберут , вес .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      ugc-gaming 22 сентября 2018, 19:50

      1 лайк против тренера - "-50" к форме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 сентября 2018, 19:48

      Интересно, а когда они её растеряли, эту форму ? Не игроки, а какие то принцессы на горошине.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2018, 18:34

      напоминает ситуевину с калиной и Титовым

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 22 сентября 2018, 18:25

      Сыграли семь туров, а перед восьмым тренер решил что игроки должны набрать форму? Я правильно понял?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > порт 22 сентября 2018, 18:33

      Ага.Как в детском садике.Плохо себя ведёшь, в угол.Хорошо - на свободу.
      Действенная практика.

      6
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