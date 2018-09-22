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«Спартак»: в дубле Глушаков и Ещенко набирают форму

22 сентября 2018, 18:10
8

Пресс-служба «Спартака» объяснила присутствие Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в составе молодежной команды в матче восьмого тура молодежного первенства РПЛ против ЦСКА (2:1). Игроки набирают форму.

«В стартовом составе нашей команды вышли Андрей Ещенко и Денис Глушаков (ему была доверена капитанская повязка). Опытные защитник и хавбек набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле», – сообщает клуб.

Ранее «Бомбардир» писал, что Глушаков зимой может уйти в «Краснодар».

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Спартак Спартак М (мол) Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (8)
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порт
1537629953
Сыграли семь туров, а перед восьмым тренер решил что игроки должны набрать форму? Я правильно понял?
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piligrim1986
1537630459
напоминает ситуевину с калиной и Титовым
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oyabun
1537634917
Интересно, а когда они её растеряли, эту форму ? Не игроки, а какие то принцессы на горошине.
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qzma
1537635048
1 лайк против тренера - "-50" к форме
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XaXatyn
1537650387
Может быть к зиме наберут , вес .
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Владислав Vlad
1537653619
Набирают оптимальную форму.... Это как? Форма была, но не оптимальная? Пусть доигрывают за дубль и уходят с миром. Половина балласта сброшена, осталось столько же.
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zigbert
1537693203
Какая уж там форма ,поддержать хотя бы что есть.
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