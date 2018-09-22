«Спартак»: в дубле Глушаков и Ещенко набирают форму

Пресс-служба «Спартака» объяснила присутствие Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в составе молодежной команды в матче восьмого тура молодежного первенства РПЛ против ЦСКА (2:1). Игроки набирают форму.

«В стартовом составе нашей команды вышли Андрей Ещенко и Денис Глушаков (ему была доверена капитанская повязка). Опытные защитник и хавбек набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле», – сообщает клуб.

Ранее «Бомбардир» писал, что Глушаков зимой может уйти в «Краснодар».

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется