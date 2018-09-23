Карпин: «Что значит установка? Я же не буду вам говорить, что конкретно не получилось»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался разочарован результатом домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0). На данный момент донская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

– По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?

– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.

– А можно конкретнее – что именно делалось не так?

– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.

– То есть план на игру не выполнила команда?

– Что значит план не выполнила?

– Ну вашу установку на игру?

– Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по «девяткам». Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.

– В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...

– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.