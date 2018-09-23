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    Карпин: «Что значит установка? Я же не буду вам говорить, что конкретно не получилось»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался разочарован результатом домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0). На данный момент донская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    – По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?

    – Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.

    – А можно конкретнее – что именно делалось не так?

    – Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.

    – То есть план на игру не выполнила команда?

    – Что значит план не выполнила?

    – Ну вашу установку на игру?

    – Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по «девяткам». Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.

    – В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...

    – В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2018 08:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 сентября 2018, 05:19

      Нынешнее поколение журналистов в большинстве своём явно не грешит профессионализмом.Высосать из пальца "жёлтую" сенсацию- да,правильно и грамотно задать вопросы или взять интерьвю - увы, нет.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2018, 11:29

      Видимо Карпин с трудом сдержался, чтобы не послать этого горе-журналиста за идиотские вопросы!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 08:58

      К сожалению, по регламенту на пресс-конференцию должны приходить главные тренеры, а то бы они присылали вместо себя Бузовых, чтобы те общались вот с такими журналистами. Они бы нашли общий язык в понимании футбола...

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      Рейтинг: +121

      olmok 23 сентября 2018, 08:37

      Техника это свыше

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