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  • Карпин: «Что значит установка? Я же не буду вам говорить, что конкретно не получилось»

Карпин: «Что значит установка? Я же не буду вам говорить, что конкретно не получилось»

23 сентября 2018, 08:30
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался разочарован результатом домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0). На данный момент донская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

– По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?

– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.

– А можно конкретнее – что именно делалось не так?

– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.

– То есть план на игру не выполнила команда?

– Что значит план не выполнила?

– Ну вашу установку на игру?

– Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по «девяткам». Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.

– В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...

– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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olmok
1537681076
Техника это свыше
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Рубик Докоян
1537682316
К сожалению, по регламенту на пресс-конференцию должны приходить главные тренеры, а то бы они присылали вместо себя Бузовых, чтобы те общались вот с такими журналистами. Они бы нашли общий язык в понимании футбола...
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Serjoga
1537691399
Видимо Карпин с трудом сдержался, чтобы не послать этого горе-журналиста за идиотские вопросы!
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Krossmen73
1537755540
Нынешнее поколение журналистов в большинстве своём явно не грешит профессионализмом.Высосать из пальца "жёлтую" сенсацию- да,правильно и грамотно задать вопросы или взять интерьвю - увы, нет.
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