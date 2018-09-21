Трабукки – о поражении «Спартака»: «Разница между возрастом россиян в первой игре ЛЧ-2017/18 и в нынешней ЛЕ – «всего» семь лет»

Футбольный агент Марко Трабукки выступил в защиту «Спартака» и его главного тренера Массимо Карреры после поражения от «Рапида» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Он намекнул, что молодым российским футболистам красно-белых не хватило опыта.

«Возраст российских игроков основы «Спартака» в первом матче: Лига чемпионов-2017: Ребров – 33, Ещенко – 33, Джикия – 23, Кутепов – 24, Комбаров – 30, Глушаков – 30. Лига Европы-2018: Максименко – 20, Рассказов – 20, Джикия – 24, Зобнин – 24, Ломовицкий – 20, Тимофеев – 24.

Разница в возрасте «всего лишь» семь лет: 29 – 22», – написал Трабукки в твиттере.