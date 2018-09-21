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    Трабукки – о поражении «Спартака»: «Разница между возрастом россиян в первой игре ЛЧ-2017/18 и в нынешней ЛЕ – «всего» семь лет»

    Футбольный агент Марко Трабукки выступил в защиту «Спартака» и его главного тренера Массимо Карреры после поражения от «Рапида» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Он намекнул, что молодым российским футболистам красно-белых не хватило опыта.

    «Возраст российских игроков основы «Спартака» в первом матче: Лига чемпионов-2017: Ребров – 33, Ещенко – 33, Джикия – 23, Кутепов – 24, Комбаров – 30, Глушаков – 30. Лига Европы-2018: Максименко – 20, Рассказов – 20, Джикия – 24, Зобнин – 24, Ломовицкий – 20, Тимофеев – 24.

    Разница в возрасте «всего лишь» семь лет: 29 – 22», – написал Трабукки в твиттере.

    Источник: Twitter

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    21.09.2018 18:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +151

      Hansson 21 сентября 2018, 21:35

      Скажи это ЦСКА, с их самым молодым составом в РПЛ, думаю и в ЛЧ тоже один из самых молодых составов

      Чернов - 22

      Бекао - 22

      Бийол - 19

      Oblyakov - 20

      Влашич - 20

      Ефремов - 23

      Чалов - 20

      А ещё на замену вышли:

      Сигурдссон - 19

      Ахметов - 20

      Жамалетдинов - 21

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Hansson 21 сентября 2018, 21:40

      Ага Акинфеев Эрнандес Магнусон Фернандес Дзагоев Набабкин Васин(когда выздоровит). А то что вы взяли в аренду Влашича, так он хороший уровень но не ваш, ваш Чалов ну так у него уже 50 игр за Цска, еще есть купленные *******, который был основным в Уфе и Ахметов "казахский месси" Бекао арендованный довольно не плох. Никто Гинеру не мешал купит 25х как Магнусонн, большую часть игроков. Молодняк это да, но не нужно как то в другую плоскость это переносить. В Спартаке выходят они потому что курс такой, их есть кем заменить, а в Цска потому что они куплены или взяты в аренду.

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      Рейтинг: +151

      Hansson > кузнецов артем 21 сентября 2018, 22:15

      Спартаку никто не мешает купить молодого и перспективного игрока или правильно(!) подтягивать молодых игроков к основе.
      Кто знал Магнуссона, Бекао, Бийола, Сигурдссона до прихода в ЦСКА - никто! Бекао и Бийол вообще не играли за основу своих команд.
      Чернов, Ефремов, Чалов, Жамалетдинов - воспитанники ЦСКА. Недавно Головина продали. Кучаев восстанавливается.
      На лавке сидят одни воспитанники молодые.
      Влашича взяли в аренду? Разве плохо? Почему Спартак не взял?
      Про старичков: Дзагоев свой, Акинфеев свой.
      Эрнандеса взяли бесплатно.
      А травме между прочим сейчас воспитанники Макаров и Хосонов(победный гол в Суперкубке).
      Что делает Спартак? Либо за бешеные деньги игроков, которые никак не могут заиграть или выставляют с места в карьер молодняк, ребят ещё вчера гонявших мяч во дворе за школой. Почему бы им не давать сначала по 15 минут в конце матча, чтобы не зазнались и чтобы не нервировать старичков?
      Я назвал в первом своём комментарии только ребят которые выходили вчера на поле, ты же подтянул и травмированных Магнуссона, Эрнандеса и Васина, которых не было на поле в матче ЛЧ из-за травм, а были вот эти молодые: 7 в основе и 3 вышедших на замену пацанов, из которых 8 в первый раз вообще вышли на матч Лиге Чемпионов и в еврокубках, кстати, тот же Влашич в первый раз вышел на матч такого серьезного уровня!
      Весь твой комментарий в пользу бедных, хотя Спартак в материальном плане далеко не бедный

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Hansson 21 сентября 2018, 23:13

      В ситуации Спартака чтобы купить надо продать, а раз сейчас продать Глушакова Попова Ещенко Жано Адриано и других нельзя, то весь твой текст неактуален увы...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 21:29

      Конечно состав сейчас намного моложе.

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      Рейтинг: +8

      Beyjgfw 21 сентября 2018, 19:32

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      Рейтинг: +249

      selkoka 21 сентября 2018, 19:18

      Какие 22 года? За 24 переваливает ! Средний возраст основы. Пусть математику учит. Да и в прошлом году что-то 29 не получатся....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > selkoka 21 сентября 2018, 19:57

      Он же не весь состав называет, а делает выборку по самым возрастным в прошлом году и самым молодым в этом. Лучше не лезть в статистику, если в ней ни петь, ни читать. Но многие далеки от этого как и от понимания сути происходящего.

      3
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      Рейтинг: +249

      selkoka > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 20:11

      Так можно по одному самому возрастному и самому молодому посудить. Там разница за 10 лет будет. Вот ни капли статистики в его высказываниях не видно. И вопрос: для чего? Это сравнение тогда

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > selkoka 21 сентября 2018, 20:17

      Ну я же пишу, что в статистике ни петь , ни читать. Это наука, и я её в ВУЗ-е изучал, а для многих это набор цифр. Это ЦСКА мог бы об этом говорить в случае неудач, там всё это наглядно и объективно. Пришло девять разных молодых футболистов ото всюду, впервые вместе играют. А эта вся так называемая молодёжь варится в клубе "Спартак" не первый год уже.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > selkoka 21 сентября 2018, 20:17

      Он назвал тех игроков, которые выступали в ЛЧ и сейчас в ЛЕ. Игнатову вообще 18 и он его не назвал, а мог бы. Разницу чуешь?

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 20:18

      У Спартака три команды, сейчас они играют за одну.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Тraumtanzеr 21 сентября 2018, 20:21

      А сколько игр сыграл Игнатов или минут за "Спартак" в еврокубках, чтобы его упоминать ?

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 19:05

      Ничего.Быстрей опыта наберутся.
      А с ЦСКА посмотрим чего парни стоят.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 18:20

      С ЦСКА нет желания помериться средним возрастом игроков по выступлению в ЛЧ в прошлом сезоне и в этом ?...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 20:19

      Игнашевич, Березуцкий молодухи, ага.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Тraumtanzеr 21 сентября 2018, 20:22

      Читай мой первый пост и всё поймёшь, где и что надо сравнивать.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 21 сентября 2018, 18:13

      Иии....?

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