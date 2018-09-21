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  • Трабукки – о поражении «Спартака»: «Разница между возрастом россиян в первой игре ЛЧ-2017/18 и в нынешней ЛЕ – «всего» семь лет»

Трабукки – о поражении «Спартака»: «Разница между возрастом россиян в первой игре ЛЧ-2017/18 и в нынешней ЛЕ – «всего» семь лет»

21 сентября 2018, 18:10
18

Футбольный агент Марко Трабукки выступил в защиту «Спартака» и его главного тренера Массимо Карреры после поражения от «Рапида» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Он намекнул, что молодым российским футболистам красно-белых не хватило опыта.

«Возраст российских игроков основы «Спартака» в первом матче: Лига чемпионов-2017: Ребров – 33, Ещенко – 33, Джикия – 23, Кутепов – 24, Комбаров – 30, Глушаков – 30. Лига Европы-2018: Максименко – 20, Рассказов – 20, Джикия – 24, Зобнин – 24, Ломовицкий – 20, Тимофеев – 24.

Разница в возрасте «всего лишь» семь лет: 29 – 22», – написал Трабукки в твиттере.

Источник: Twitter
Лига Европы Спартак Рапид
Комментарии (18)
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RotBerg
1537542813
Иии....?
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Рубик Докоян
1537543250
С ЦСКА нет желания помериться средним возрастом игроков по выступлению в ЛЧ в прошлом сезоне и в этом ?...
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Мары
1537545935
Ничего.Быстрей опыта наберутся. А с ЦСКА посмотрим чего парни стоят.
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selkoka
1537546731
Какие 22 года? За 24 переваливает ! Средний возраст основы. Пусть математику учит. Да и в прошлом году что-то 29 не получатся....
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Beyjgfw
1537547533
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zigbert
1537554579
Конечно состав сейчас намного моложе.
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Hansson
1537554901
Скажи это ЦСКА, с их самым молодым составом в РПЛ, думаю и в ЛЧ тоже один из самых молодых составов
Чернов - 22
Бекао - 22
Бийол - 19
Oblyakov - 20
Влашич - 20
Ефремов - 23
Чалов - 20
А ещё на замену вышли:
Сигурдссон - 19
Ахметов - 20
Жамалетдинов - 21
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