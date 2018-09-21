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    Президент «Марселя» попросил болельщицу на стадионе во время матча с «Айнтрахтом» не критиковать команду

    В четверг состоялся матч первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Айнтрахт». Игра завершилась со счетом 1:2.

    Во время встречи президент французского клуба Жак-Анри Эйро провел беседу с болельщицей команды на трибуне стадиона. Он сказал ей, что той повезло наблюдать за игрой команды с трибуны, хотя большинство обычных фанатов не смогли побывать на игре из-за санкций УЕФА. Он попросил ее не критиковать команду, а поддержать.

    Источник: GFFN

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    21.09.2018 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 21 сентября 2018, 15:54

      переживала наверное)

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