Президент «Марселя» попросил болельщицу на стадионе во время матча с «Айнтрахтом» не критиковать команду

В четверг состоялся матч первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Айнтрахт». Игра завершилась со счетом 1:2.

Во время встречи президент французского клуба Жак-Анри Эйро провел беседу с болельщицей команды на трибуне стадиона. Он сказал ей, что той повезло наблюдать за игрой команды с трибуны, хотя большинство обычных фанатов не смогли побывать на игре из-за санкций УЕФА. Он попросил ее не критиковать команду, а поддержать.