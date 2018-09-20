Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Ворсклу», «Спортинг» – «Карабах»

«Арсенал» провел первый матч группового раунда Лиги Европы. Британцы разгромили «Ворсклу». У украинцев первый гол забил Владимир Чеснаков.
В другом поединке квартета «Спортинг» справился с «Карабахом», Засчет большего количества забитых голов в группе лидируют британцы.
Лига Европы. Группа Е. 1-й тур
Арсенал (Англия) – Ворскла (Украина) – 4:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Обамеянг, 32; 2:0 – Уэлбек, 48; 3:0 – Обамеянг, 56; 4:0 – Озил, 74; 4:1 – Чеснаков, 77; 4:2 – Шарпар, 90+4.
Спортинг (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Рафинья, 54; 2:0 – Кабрал, 88.
Источник: Бомбардир.ру