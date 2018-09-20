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    Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Ворсклу», «Спортинг» – «Карабах»

    «Арсенал» провел первый матч группового раунда Лиги Европы. Британцы разгромили «Ворсклу». У украинцев первый гол забил Владимир Чеснаков.

    В другом поединке квартета «Спортинг» справился с «Карабахом», Засчет большего количества забитых голов в группе лидируют британцы.

    Лига Европы. Группа Е. 1-й тур

    Арсенал (Англия) – Ворскла (Украина) – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 32; 2:0 – Уэлбек, 48; 3:0 – Обамеянг, 56; 4:0 – Озил, 74; 4:1 – Чеснаков, 77; 4:2 – Шарпар, 90+4.

    Спортинг (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рафинья, 54; 2:0 – Кабрал, 88.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 23:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 21 сентября 2018, 07:57

      Вполне ожидаемые результаты

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 21 сентября 2018, 06:30

      Все одно - бардак в нашей обороне, нет концентрации до финального свистка. Ну добро хоть забили приличное количество

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 20 сентября 2018, 23:58

      Респект Полтаве, почти отыгрались.

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