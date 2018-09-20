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    Роша, Тимофеев и Ломовицкий выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рапидом»

    «Рапид» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч первого тура группового раунда Лиги Европы.

    «Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Поцманн, Кнасмюлльнер, Алар, Любичич, Иван.

    «Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Джикия, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Тимофеев, Ломовицкий, Педро Роша, Зе Луиш.

    Матч «Рапид» – «Спартак» состоится на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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    Источник: УЕФА

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    20.09.2018 18:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +294

      Мортус 20 сентября 2018, 20:31

      Где же супермегатрансфер ташаев. Куда парасенок делся?

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 20 сентября 2018, 19:39

      Вот и дождались...аж 4 своих молодых в старте......многовато конечно сразу 4....ну а делать нечего.....удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > slavutiq70 20 сентября 2018, 20:53

      может оно и не плохо на перспективу.
      Вон ЦСКА не боится молодых выставлять

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 19:14

      состав не плохой должны сыграться и дать результат для усиления возможно выйдут Самедов Ташаев и Ханни . Надеюсь что Ломовицкий сегодня забьёт очень перспективный игрок

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 сентября 2018, 19:10

      Честно говоря предпочёл бы Ташаева вместо Ломовицкого, уж больно сильно нервничает парень, оттого очень много невынужденных ошибок в последних матчах

      4
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      Рейтинг: +8028

      nik55 20 сентября 2018, 19:07

      ребятам удачи

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 18:58

      Опять это дуб Зе Луишь. Вроде старается, а толку ноль.

      0
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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 20 сентября 2018, 18:50

      Состав, с учётом происходящих в команде событий, самый оптимальный.
      Единственно, что уже давненько на поле Тимофеева не видел.
      Теперь дело осталось за ГЛАВНЫМ - морально-психологической подготовкой.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 сентября 2018, 18:48

      В принципе ожидаемо.
      Предполагал только, что вместо Тимофеева, Ханни выйдет.
      Хотя, если игра не пойдёт у кого из молодых, есть возможность для усиления во всех линиях.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 18:45

      Если у Ломовицкого и Тимофеева игра не пойдёт, то Каррера выпустит опытных игроков, которых в " Спартаке" не мало.

      4
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      Рейтинг: +6311

      порт 20 сентября 2018, 18:45

      А Глушителя оставили лайки ставить после бани.

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