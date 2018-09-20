Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роша, Тимофеев и Ломовицкий выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рапидом»

Роша, Тимофеев и Ломовицкий выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рапидом»

20 сентября 2018, 18:34
11

«Рапид» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Поцманн, Кнасмюлльнер, Алар, Любичич, Иван.

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Джикия, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Тимофеев, Ломовицкий, Педро Роша, Зе Луиш.

Матч «Рапид» – «Спартак» состоится на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: УЕФА
Лига Европы Рапид Спартак
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1537458307
А Глушителя оставили лайки ставить после бани.
Ответить
Рубик Докоян
1537458358
Если у Ломовицкого и Тимофеева игра не пойдёт, то Каррера выпустит опытных игроков, которых в " Спартаке" не мало.
Ответить
Мары
1537458494
В принципе ожидаемо. Предполагал только, что вместо Тимофеева, Ханни выйдет. Хотя, если игра не пойдёт у кого из молодых, есть возможность для усиления во всех линиях.
Ответить
derrik2000
1537458654
Состав, с учётом происходящих в команде событий, самый оптимальный. Единственно, что уже давненько на поле Тимофеева не видел. Теперь дело осталось за ГЛАВНЫМ - морально-психологической подготовкой.
Ответить
prezent2017
1537459124
Опять это дуб Зе Луишь. Вроде старается, а толку ноль.
Ответить
nik55
1537459638
ребятам удачи
Ответить
filosof sparty
1537459805
Честно говоря предпочёл бы Ташаева вместо Ломовицкого, уж больно сильно нервничает парень, оттого очень много невынужденных ошибок в последних матчах
Ответить
Полная Канистра
1537460083
состав не плохой должны сыграться и дать результат для усиления возможно выйдут Самедов Ташаев и Ханни . Надеюсь что Ломовицкий сегодня забьёт очень перспективный игрок
Ответить
slavа0508
1537461562
Вот и дождались...аж 4 своих молодых в старте......многовато конечно сразу 4....ну а делать нечего.....удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Мортус
1537464678
Где же супермегатрансфер ташаев. Куда парасенок делся?
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
1
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
6
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
7
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+