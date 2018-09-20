Роша, Тимофеев и Ломовицкий выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рапидом»

«Рапид» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Поцманн, Кнасмюлльнер, Алар, Любичич, Иван.

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Джикия, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Тимофеев, Ломовицкий, Педро Роша, Зе Луиш.

Матч «Рапид» – «Спартак» состоится на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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