Бабаев: «Думаю, VAR появится в РПЛ уже со следующего сезона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда можно ожидать появления в РПЛ системы видеопомощи арбитрам (VAR).

– Являюсь сторонником системы видеоповторов. Конечно, требуется еще очень много времени для того, чтобы она работала быстро и эффективно. Хотя уже VAR доказал свою состоятельность. Ведь всегда обидно, когда теряешь очки из-за ошибок. За системой в любом случае будущее. Но повторюсь, что ей еще необходимы испытания и адаптация.

– Обсуждения с лигой о введении VAR в РПЛ продолжаются?

– С коллегами других клубов обсуждаем постоянно. Также обратились с просьбой в РФС рассмотреть возможность внедрения этой системы. Большинство клубов высказалось за то, чтобы система использовалась в чемпионате России. К своему удивлению вчера узнал, что даже в Чехии уже используют видеоповторы. Если и у них, то и мы можем найти средства, чтобы ее внедрить.

– Клубы сами должны закупить оборудование для стадионов, или лига готова помочь в этом вопросе?

– Лига как представитель всех 16-ти клубов должна проявить инициативу, но скорее всего, бремя расходов ляжет на клубные бюджеты.

– Когда VAR появится в РПЛ?

– Думаю, уже со следующего сезона. Цена одной ошибки может стоить команде места в Лиге чемпионов. Дальше можно не продолжать, как влияет на экономику клуба поступления от турнира. Надо просто решить, что важнее – заплатить за оборудование, причем достаточно разумные средства, или потерять место в еврокубках. Да, ошибаться будут всегда. Но с помощью современных методик можно свести процент ошибок к минимуму.