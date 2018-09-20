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Бабаев: «Думаю, VAR появится в РПЛ уже со следующего сезона»

20 сентября 2018, 13:50
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда можно ожидать появления в РПЛ системы видеопомощи арбитрам (VAR).

– Являюсь сторонником системы видеоповторов. Конечно, требуется еще очень много времени для того, чтобы она работала быстро и эффективно. Хотя уже VAR доказал свою состоятельность. Ведь всегда обидно, когда теряешь очки из-за ошибок. За системой в любом случае будущее. Но повторюсь, что ей еще необходимы испытания и адаптация.

– Обсуждения с лигой о введении VAR в РПЛ продолжаются?

– С коллегами других клубов обсуждаем постоянно. Также обратились с просьбой в РФС рассмотреть возможность внедрения этой системы. Большинство клубов высказалось за то, чтобы система использовалась в чемпионате России. К своему удивлению вчера узнал, что даже в Чехии уже используют видеоповторы. Если и у них, то и мы можем найти средства, чтобы ее внедрить.

– Клубы сами должны закупить оборудование для стадионов, или лига готова помочь в этом вопросе?

– Лига как представитель всех 16-ти клубов должна проявить инициативу, но скорее всего, бремя расходов ляжет на клубные бюджеты.

– Когда VAR появится в РПЛ?

– Думаю, уже со следующего сезона. Цена одной ошибки может стоить команде места в Лиге чемпионов. Дальше можно не продолжать, как влияет на экономику клуба поступления от турнира. Надо просто решить, что важнее – заплатить за оборудование, причем достаточно разумные средства, или потерять место в еврокубках. Да, ошибаться будут всегда. Но с помощью современных методик можно свести процент ошибок к минимуму.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (5)
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vladimir-7
1537442646
Р.Бабаев, прав, чем быстрее начнем вводить систему (VAR), тем будет меньше, так называемых, ошибок судей и будет более качественное и справедливое судейство игр. Закончатся разговоры о проплатах судьям, а если кто и будет против видеоповторов, то они подтвердят, что значит сейчас получают эти левые деньги.
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vovan55
1537443683
ну да, если судей за "ошибки" лишать лицензии прижизненно, то им придется судить честно и без предвзятостей...
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Мары
1537445509
Это было бы очень здорово.
Ответить
prezent2017
1537447025
Что же тогда ЦСКА будет делать без липовых пенальти на последних минутах?
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zigbert
1537457070
Если большинство "за" ,надо продвигать этот вопрос. В Чехии уже применяют видео повторы а чем мы хуже.
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