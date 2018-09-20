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    Бабаев: «Думаю, VAR появится в РПЛ уже со следующего сезона»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда можно ожидать появления в РПЛ системы видеопомощи арбитрам (VAR).

    – Являюсь сторонником системы видеоповторов. Конечно, требуется еще очень много времени для того, чтобы она работала быстро и эффективно. Хотя уже VAR доказал свою состоятельность. Ведь всегда обидно, когда теряешь очки из-за ошибок. За системой в любом случае будущее. Но повторюсь, что ей еще необходимы испытания и адаптация.

    – Обсуждения с лигой о введении VAR в РПЛ продолжаются?

    – С коллегами других клубов обсуждаем постоянно. Также обратились с просьбой в РФС рассмотреть возможность внедрения этой системы. Большинство клубов высказалось за то, чтобы система использовалась в чемпионате России. К своему удивлению вчера узнал, что даже в Чехии уже используют видеоповторы. Если и у них, то и мы можем найти средства, чтобы ее внедрить.

    – Клубы сами должны закупить оборудование для стадионов, или лига готова помочь в этом вопросе?

    – Лига как представитель всех 16-ти клубов должна проявить инициативу, но скорее всего, бремя расходов ляжет на клубные бюджеты.

    – Когда VAR появится в РПЛ?

    – Думаю, уже со следующего сезона. Цена одной ошибки может стоить команде места в Лиге чемпионов. Дальше можно не продолжать, как влияет на экономику клуба поступления от турнира. Надо просто решить, что важнее – заплатить за оборудование, причем достаточно разумные средства, или потерять место в еврокубках. Да, ошибаться будут всегда. Но с помощью современных методик можно свести процент ошибок к минимуму.

    Источник: Sport24

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    20.09.2018 13:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 18:24

      Если большинство "за" ,надо продвигать этот вопрос. В Чехии уже применяют видео повторы а чем мы хуже.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 15:37

      Что же тогда ЦСКА будет делать без липовых пенальти на последних минутах?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 сентября 2018, 15:11

      Это было бы очень здорово.

      4
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      Рейтинг: +840

      vovan55 20 сентября 2018, 14:41

      ну да, если судей за "ошибки" лишать лицензии прижизненно, то им придется судить честно и без предвзятостей...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2018, 14:24

      Р.Бабаев, прав, чем быстрее начнем вводить систему (VAR),
      тем будет меньше, так называемых, ошибок судей и будет более
      качественное и справедливое судейство игр. Закончатся разговоры
      о проплатах судьям, а если кто и будет против видеоповторов, то они
      подтвердят, что значит сейчас получают эти левые деньги.

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