Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Министр спорта РФ – о снятии запрета на продажу пива: «Вопрос решится в ближайшее время»

    Министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке предложения по снятию запрета на продажу пива на спортивных аренах, который действует с 2005 года.

    «Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола.

    Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время», – сказал Колобков.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2018 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2018, 18:00

      к зиме решатся..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 17:20

      Скорей всего снимут все запреты. Интересы производителей пива и Мин спорта - совпадают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 сентября 2018, 16:55

      Кружка пива и 150 водки самое то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 20 сентября 2018, 16:11

      насколько сильно нам вдолбали что пиво и спорт это неделимый квант, но это не так. Вообще пиво на стадионе надо запретить, ибо пиво это алкоголь,
      а алкоголь это сильнодействующий наркотик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 сентября 2018, 15:43

      Один из самых серьезных вопросов нашего футбола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 20 сентября 2018, 15:20

      Интересно . То есть в общественных местах пить нельзя , а на стадионе , где находятся тысячи людей можно ?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 20 сентября 2018, 12:47

      Мне ***** я пить бросаю)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 20 сентября 2018, 12:08

      Спортсмены, например футболисты, с удовольствием примают пиво после серьезной игровой нагрузки. Не надо делать из нормальных людей символы борьбы с алкоголем. Не с ним надо бороться , а с социальными явлениями, порождающими алкоголизм...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 сентября 2018, 12:06

      Пивная мафия действует! Не удивлюсь, что и в школах начнут пивом торговать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > Фотон 20 сентября 2018, 15:44

      Трудовики будут рады

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 20 сентября 2018, 11:41

      Если вопрос будет решен положительно, и разрешат продавать пиво на стадионах, это будет означать, что все разговоры о здоровом образе жизни полная чушь.
      Получается спорт против алкоголя, все равно, что рок против наркотиков!))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11