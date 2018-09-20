Министр спорта РФ – о снятии запрета на продажу пива: «Вопрос решится в ближайшее время»

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке предложения по снятию запрета на продажу пива на спортивных аренах, который действует с 2005 года.

«Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола.

Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время», – сказал Колобков.