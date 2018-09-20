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  • Министр спорта РФ – о снятии запрета на продажу пива: «Вопрос решится в ближайшее время»

Министр спорта РФ – о снятии запрета на продажу пива: «Вопрос решится в ближайшее время»

20 сентября 2018, 11:08
12

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке предложения по снятию запрета на продажу пива на спортивных аренах, который действует с 2005 года.

«Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола.

Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время», – сказал Колобков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Rabinovi_ch
1537431232
Как срок президентства поднять с 4 до 6 лет, это они быстро. Как зарплату себе поднять, это они быстро. Как пенсионный возраст поднять, это они быстро. А как пиво на стадионах продавать, это вопрос непростой, тут быстро нельзя. Редиски!!!
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ivany4
1537432887
Если вопрос будет решен положительно, и разрешат продавать пиво на стадионах, это будет означать, что все разговоры о здоровом образе жизни полная чушь. Получается спорт против алкоголя, все равно, что рок против наркотиков!))
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Фотон
1537434400
Пивная мафия действует! Не удивлюсь, что и в школах начнут пивом торговать.
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Нас Много
1537434518
Спортсмены, например футболисты, с удовольствием примают пиво после серьезной игровой нагрузки. Не надо делать из нормальных людей символы борьбы с алкоголем. Не с ним надо бороться , а с социальными явлениями, порождающими алкоголизм...
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Стикс1905
1537446015
Интересно . То есть в общественных местах пить нельзя , а на стадионе , где находятся тысячи людей можно ?)))
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Ден 781
1537447385
Один из самых серьезных вопросов нашего футбола
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Vagner44
1537449062
насколько сильно нам вдолбали что пиво и спорт это неделимый квант, но это не так. Вообще пиво на стадионе надо запретить, ибо пиво это алкоголь, а алкоголь это сильнодействующий наркотик.
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yarik1_78
1537451710
Кружка пива и 150 водки самое то!
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zigbert
1537453204
Скорей всего снимут все запреты. Интересы производителей пива и Мин спорта - совпадают.
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за ЦСКА с 1980г
1537455634
к зиме решатся..
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