Обляков: «Мы должны были выигрывать у «Виктории». Есть небольшая обида»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментироал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2).

«К сожалению, не выиграли. Играли на победу и в конце чуть-чуть не дожали. Мы знали, что они играют забросами с флангов, навесами, и, к сожалению, не получилось сдержать их. Но сравняли счет, вытащили матч.

Конечно, во втором тайме надо было отыгрываться. Мы пошли вперед чуть большими силами и забили свои голы

Есть небольшая обида. Думаю, мы играли лучше, у нас было больше моментов, подходов к штрафной соперника. Мы должны были сегодня выигрывать», – сказал Обляков.

У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо