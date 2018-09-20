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    Обляков: «Мы должны были выигрывать у «Виктории». Есть небольшая обида»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментироал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2).

    «К сожалению, не выиграли. Играли на победу и в конце чуть-чуть не дожали. Мы знали, что они играют забросами с флангов, навесами, и, к сожалению, не получилось сдержать их. Но сравняли счет, вытащили матч.

    Конечно, во втором тайме надо было отыгрываться. Мы пошли вперед чуть большими силами и забили свои голы

    Есть небольшая обида. Думаю, мы играли лучше, у нас было больше моментов, подходов к штрафной соперника. Мы должны были сегодня выигрывать», – сказал Обляков.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 01:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 сентября 2018, 16:00

      Самому нужно было забивать 100% момент и тогда сейчас другие речи толкал! Уже забыл когда вообще по воротам попадал! С УФОЙ в квалификации сколько моментов запорол! Я же говорил, что ******* это не усиление армейцам. Сейчас его фамилию звездочками скроют!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 09:44

      Может и должны были выигрывать, а зачем ты по пустым воротам промазал?

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 сентября 2018, 04:45

      И так повезло, без обид.

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