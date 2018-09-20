Обляков: «Мы должны были выигрывать у «Виктории». Есть небольшая обида»

Самому нужно было забивать 100% момент и тогда сейчас другие речи толкал! Уже забыл когда вообще по воротам попадал! С УФОЙ в квалификации сколько моментов запорол! Я же говорил, что ******* это не усиление армейцам. Сейчас его фамилию звездочками скроют!
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментироал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2).
«К сожалению, не выиграли. Играли на победу и в конце чуть-чуть не дожали. Мы знали, что они играют забросами с флангов, навесами, и, к сожалению, не получилось сдержать их. Но сравняли счет, вытащили матч.
Конечно, во втором тайме надо было отыгрываться. Мы пошли вперед чуть большими силами и забили свои голы
Есть небольшая обида. Думаю, мы играли лучше, у нас было больше моментов, подходов к штрафной соперника. Мы должны были сегодня выигрывать», – сказал Обляков.
У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо