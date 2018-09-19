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    Жена Глушакова подала иск на футболиста с требованием о взыскании алиментов на ребенка и на себя

    Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова подала на футболиста иск в суд о расторжении брака. Об этом сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева.

    Супруга хавбека требует взыскать с него алименты на ребенка и на себя.

    «В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов на ребенка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста», – приводит слова Косныревой «Агентство городских новостей «Москва» .

    Пресс-секретарь добавила, что в исковом заявлении ничего не говорится о разделе имущества.

    Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. У них есть две дочери – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 16:56
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +452

      тёска 19 сентября 2018, 21:55

      скоро заберёт заявление,не будем лезть в чужую семью

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 сентября 2018, 20:56

      Все нормально, можно сказать кризис среднего возраста, до 37-38 у всех это периодически случается..Даже писать не стоит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 19 сентября 2018, 20:06

      Она его с проститутками в бане спалила, сняла видео и скинула в сеть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 сентября 2018, 19:44

      К футболу какие это имеют отнашения??у нас в России каждый день кто-то разводиться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 сентября 2018, 19:32

      на ребенка и на себя))
      она недееспособная что-ли?) опекуна ей назначить надо?)

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 сентября 2018, 18:59

      Да понятно ,что Глушак -известная личность всей стране т.д. и т.п. Но зачем данное событие личного характера ,придавать огласке,на данном сайте ,совершенно не понятно. К футболу ,данное событие не имеет никакого отношения ,это дело только самого Дениса и его жены. И когда такое происходит в семье ,то это всегда драма ,как и для супругов ,так и для их детей.

      4
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      Рейтинг: +600

      polozovs 19 сентября 2018, 18:34

      Печально все это :( тем более когда на Дениса свалилась вся эта история с лайками...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 сентября 2018, 18:26

      Уж давно пора такие новости хештегом дом2 помечать и сделать по ним отбор.
      Или "футбольные новости от бабы".

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 19 сентября 2018, 18:18

      Что такое стало с бомбардиром??? То у Дзагоева семейные проблемы, то у Глушакова.... Такого барахла в ток-шоу на тв немерено... Нам это надо???

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 сентября 2018, 18:13

      Лайки, отстранения, измены, разводы. Прямо Санта-Барбара какая-то. Больше на футбольном сайте писать не о чем?

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