Жена Глушакова подала иск на футболиста с требованием о взыскании алиментов на ребенка и на себя

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова подала на футболиста иск в суд о расторжении брака. Об этом сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева.

Супруга хавбека требует взыскать с него алименты на ребенка и на себя.

«В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов на ребенка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста», – приводит слова Косныревой «Агентство городских новостей «Москва» .

Пресс-секретарь добавила, что в исковом заявлении ничего не говорится о разделе имущества.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. У них есть две дочери – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.