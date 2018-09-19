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  • Жена Глушакова подала иск на футболиста с требованием о взыскании алиментов на ребенка и на себя

Жена Глушакова подала иск на футболиста с требованием о взыскании алиментов на ребенка и на себя

19 сентября 2018, 16:56
41

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова подала на футболиста иск в суд о расторжении брака. Об этом сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева.

Супруга хавбека требует взыскать с него алименты на ребенка и на себя.

«В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов на ребенка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста», – приводит слова Косныревой «Агентство городских новостей «Москва» .

Пресс-секретарь добавила, что в исковом заявлении ничего не говорится о разделе имущества.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. У них есть две дочери – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (41)
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yarik1_78
1537365706
Кому нужно чужое грязное бельё,вам что мля писать больше не о чем?
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insider_retro
1537365811
Никто не знает, что там и почём... Но исход подобных коллизий обычный - с паршивой овцы, хоть шерсти клок... Работать не хочется, подруги науськивают, - почему бы под соусом материнства не обтяпать будущее своё и ребёнка...
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derrik2000
1537365921
На ребёнка - понятно. А на тебя-то, "***** крашена", за что? Ты же - "дипломированный стоматолог" с прикупленным Дениской стоматологическим кабинетом, в котором "полный фарш" аппаратуры? А если на суде будут документальные, фото-, видео- или серьёзные свидетельские показания о твоих изменах? ЧТО ты тогда получишь? Так ещё и делёж совместно нажитого имущества будет... А если и судья ещё вдобавок окажется болельщиком футбола (не обязательно Спартака), то тогда тебе из всего имущества достанется только подарочный вариант самогонного аппарата из Миллерово и одна пустая "четверть" под будущий "нектар". )))))))))))))))))))))))
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Cнег
1537366123
На 17.05 - главных новостей - 5. Из них 3 про амурные (не футбольные) приключения Глушака. Редактор- новостник, не пора ли заняться делом футбольным? Противно порой читать.
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oyabun
1537367130
Писаки делают подобные вбросы, в надежде что народ втянется. И ведь многие втягиваются, начинают обсуждать. Эдакий аналог той мусорки которую нам подсовывают каждый вечер по телеку всякие Малаховы и иже с ними. Лишь бы зас..рать народу мозги. Друзья! Не ведитесь!! Здесь спорта нет. Это недостойно нашего обсуждения.
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Т34
1537367375
Бомбардир становится передачей "Пусть говорят - 2"? Давайте, всю грязь на страницу! Это наверное очень интересно в чужом грязном белье ковыряться. Футбол к едреной фене, кому он нужен, когда такие страсти раскрываются. Ушел с соккера не выдержав потоков мерзости и грязи, но и тут становится не лучше. Блин, нет слов!
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Project Бабангида
1537367404
будь осторожен Денис! недавно Бузова освободилась, и сейчас в активном поиске..... не наступи на грабли
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Лошак
1537368369
На хрена мне нужна эта спартакиада с глушакиадой? Я же людям не навязываю лошакиаду!
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docndoc
1537370309
Что такое стало с бомбардиром??? То у Дзагоева семейные проблемы, то у Глушакова.... Такого барахла в ток-шоу на тв немерено... Нам это надо???
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shurik45
1537372762
Да понятно ,что Глушак -известная личность всей стране т.д. и т.п. Но зачем данное событие личного характера ,придавать огласке,на данном сайте ,совершенно не понятно. К футболу ,данное событие не имеет никакого отношения ,это дело только самого Дениса и его жены. И когда такое происходит в семье ,то это всегда драма ,как и для супругов ,так и для их детей.
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