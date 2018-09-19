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  • Алексей Миранчук: «Теперь мы поняли, что такое Лига чемпионов»

Алексей Миранчук: «Теперь мы поняли, что такое Лига чемпионов»

19 сентября 2018, 00:52
14

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Игрок провел на поле 86 минут.

«Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того, чтобы сравнять счeт и выровнять игру, получили мяч в свои ворота.

Игра была хорошая, с моментами, хорошая атмосфера, но вот такие нелепые ошибки приводят к голам», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» замыкает свою группу.

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Галатасарай Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (14)
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vladik12
1537307598
Когда сплюнули?..
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Alllex68
1537308251
Палыч, что дальше?
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ivanthebest
1537309265
Что ты понял Алёша? А ведь Вы играли с весьма посредственной командой средней европейской руки, даже и близко не с грандом. Что будет когда под какой-нибудь гранд попадёте (хотя уже навряд ли наверное)? Всей командой поймёте что такое унизительный секс?
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fortune-bva
1537310276
ничего ты не понял, проиграли 0-3 сараю обоссаному... а если бы попалась барса?! а ведь локо уже был в группе с барсой и сараем в одной группе, там еще брюгге был, так вот вышел из нее, а тут пиз...ец
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prezent2017
1537313178
Теперь мы поняли, что такое Алексей Миранчук.
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Александ1982
1537318832
понял он, владелец Бентли или Роллс Ройс, да по фиг ему , бабло есть и на все сверху кака!!!
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Nesterenko
1537323911
Ну да ну да, вы ещё против Барсы или Юве не играли. Это была команда среднего уровня, как и Локо, а вы так обосрались.
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АЛЕКС 58
1537328580
И мы поняли,что вы за игрули,два брата-акробата!
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Рубик Докоян
1537334602
Если вы поняли, что роллс рой и бентли это не лада Калина или Приора, то можно было и сообразить, что ЛЧ это не РПЛ...
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zigbert
1537431211
У Локомотива конечно не хватает опыта игр в ЛЧ.
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