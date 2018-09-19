Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Миранчук: «Теперь мы поняли, что такое Лига чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Игрок провел на поле 86 минут.

    «Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того, чтобы сравнять счeт и выровнять игру, получили мяч в свои ворота.

    Игра была хорошая, с моментами, хорошая атмосфера, но вот такие нелепые ошибки приводят к голам», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Локомотив» замыкает свою группу.

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2018 00:52
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:13

      У Локомотива конечно не хватает опыта игр в ЛЧ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2018, 09:33

      Да ты весь матч своё очко берёг, ды мовоз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 сентября 2018, 08:23

      Если вы поняли, что роллс рой и бентли это не лада Калина или Приора, то можно было и сообразить, что ЛЧ это не РПЛ...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 21:32

      ))) роллс ройс ... и далее по тексту.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 19 сентября 2018, 06:43

      И мы поняли,что вы за игрули,два брата-акробата!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 сентября 2018, 05:25

      Ну да ну да, вы ещё против Барсы или Юве не играли. Это была команда среднего уровня, как и Локо, а вы так обосрались.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 сентября 2018, 05:14

      От Лиги Европы отличается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 19 сентября 2018, 04:00

      понял он, владелец Бентли или Роллс Ройс, да по фиг ему , бабло есть и на все сверху кака!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 02:26

      Теперь мы поняли, что такое Алексей Миранчук.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 19 сентября 2018, 01:51

      Да нет, это только Галатасарай, реальная Лига чемпионов начнётся позже, а вы уже подсдутые.
      Собиритесь ребята, где огонёк в глазах?! Играете в Европе, за страну!
      Россия - вперёд!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 19 сентября 2018, 01:37

      ничего ты не понял, проиграли 0-3 сараю обоссаному... а если бы попалась барса?! а ведь локо уже был в группе с барсой и сараем в одной группе, там еще брюгге был, так вот вышел из нее, а тут пиз...ец

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11