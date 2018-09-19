Алексей Миранчук: «Теперь мы поняли, что такое Лига чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Игрок провел на поле 86 минут.

«Сегодня мы поняли, что такое Лига чемпионов. Вместо того, чтобы сравнять счeт и выровнять игру, получили мяч в свои ворота.

Игра была хорошая, с моментами, хорошая атмосфера, но вот такие нелепые ошибки приводят к голам», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» замыкает свою группу.

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл