Гончаренко: «Рекомендовали Магнуссону не ехать в сборную, но он не прислушался»

Абель всем известный хрусталь, брали на свой страх и риск. А Магнуссон - ну разве можно просить игрока не ехать на матчи своей сборной, тем более, такой как Исландия. Тренер может быть недоволен, но разве это профессионально говорить игроку "а ну его эту твою сборную".
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмах двух своих футболистов. Речь идет о защитнике Хердуре Магнуссоне и форварде Абеле Эрнандесе.
«У травм Абеля и Хeрдура много факторов. В том числе и то, что не проходили подготовки с нами полной, Магнуссон был на чемпионате мира. Мы рекомендовали Хeрдуру, чтобы он не рисковал и не ездил в сборную. К сожалению, не прислушался. Поэтому рецидив произошeл.
А Абель действительно получил травму на ровном месте, такие ситуации бывают», – сказал белорус.
Армейцы завтра, 19 сентября, стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов.