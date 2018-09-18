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  • Гончаренко: «Рекомендовали Магнуссону не ехать в сборную, но он не прислушался»

Гончаренко: «Рекомендовали Магнуссону не ехать в сборную, но он не прислушался»

18 сентября 2018, 19:15
2

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмах двух своих футболистов. Речь идет о защитнике Хердуре Магнуссоне и форварде Абеле Эрнандесе.

«У травм Абеля и Хeрдура много факторов. В том числе и то, что не проходили подготовки с нами полной, Магнуссон был на чемпионате мира. Мы рекомендовали Хeрдуру, чтобы он не рисковал и не ездил в сборную. К сожалению, не прислушался. Поэтому рецидив произошeл.

А Абель действительно получил травму на ровном месте, такие ситуации бывают», – сказал белорус.

Армейцы завтра, 19 сентября, стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Виктория ЦСКА Исландия Магнуссон Хердур Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1537287913
Хорошо, что травмы не тяжёлые и за две недели и месяц игроки восстановятся и будут в строю.
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Cules2013
1537293010
Абель всем известный хрусталь, брали на свой страх и риск. А Магнуссон - ну разве можно просить игрока не ехать на матчи своей сборной, тем более, такой как Исландия. Тренер может быть недоволен, но разве это профессионально говорить игроку "а ну его эту твою сборную".
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