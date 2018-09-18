Гончаренко: «Рекомендовали Магнуссону не ехать в сборную, но он не прислушался»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмах двух своих футболистов. Речь идет о защитнике Хердуре Магнуссоне и форварде Абеле Эрнандесе.

«У травм Абеля и Хeрдура много факторов. В том числе и то, что не проходили подготовки с нами полной, Магнуссон был на чемпионате мира. Мы рекомендовали Хeрдуру, чтобы он не рисковал и не ездил в сборную. К сожалению, не прислушался. Поэтому рецидив произошeл.

А Абель действительно получил травму на ровном месте, такие ситуации бывают», – сказал белорус.

Армейцы завтра, 19 сентября, стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов.