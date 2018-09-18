Магнуссон пропустит две-три недели и не сыграет против «Спартака»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон пропустит минимум две недели из-за повреждения мягких тканей бедра, полученного в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0). Об этом сообщил агент исландца Бьянки Гуннлаугссон.

Таким образом 25-летний футболист точно пропустит дерби со «Спартаком» в восьмом туре.

«У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит», – сказал Гуннлаугссон.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.