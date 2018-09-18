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Магнуссон пропустит две-три недели и не сыграет против «Спартака»

18 сентября 2018, 13:22
5

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон пропустит минимум две недели из-за повреждения мягких тканей бедра, полученного в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0). Об этом сообщил агент исландца Бьянки Гуннлаугссон.

Таким образом 25-летний футболист точно пропустит дерби со «Спартаком» в восьмом туре.

«У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит», – сказал Гуннлаугссон.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Магнуссон Хердур
Комментарии (5)
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vladimir-7
1537267171
Хердуру Магнуссону здоровья и скорейшего выздоровления.
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Grey33
1537280860
И без него спартачам трёшку отгрузят.
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BRO_football
1537282546
Эх, а ведь в интервью после матча Ганчаренко говорил, что у Магнуссона ничего серьёзного. Но не будем его винить, он же не врач.
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Vickont
1537283490
Очень жаль. Еще Абеля не будет, а у Спартака Жиго. На дерби всегда хочется, чтоб составы были оптимальными.
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neofizer
1537285464
печально..
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