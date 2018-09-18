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    Магнуссон пропустит две-три недели и не сыграет против «Спартака»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон пропустит минимум две недели из-за повреждения мягких тканей бедра, полученного в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0). Об этом сообщил агент исландца Бьянки Гуннлаугссон.

    Таким образом 25-летний футболист точно пропустит дерби со «Спартаком» в восьмом туре.

    «У Хердура ничего серьезного, просто повреждение подколенного сухожилия. Но две-три недели он пропустит», – сказал Гуннлаугссон.

    Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 23 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 13:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 18 сентября 2018, 18:44

      печально..

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 18 сентября 2018, 18:11

      Очень жаль. Еще Абеля не будет, а у Спартака Жиго. На дерби всегда хочется, чтоб составы были оптимальными.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 сентября 2018, 17:55

      Эх, а ведь в интервью после матча Ганчаренко говорил, что у Магнуссона ничего серьёзного. Но не будем его винить, он же не врач.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 17:27

      И без него спартачам трёшку отгрузят.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 сентября 2018, 13:39

      Хердуру Магнуссону здоровья и скорейшего выздоровления.

      3
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